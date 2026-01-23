ERY: 能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股
今日ERY汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点9.79和高点10.07进行交易。
关注能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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ERY新闻
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常见问题解答
ERY股票今天的价格是多少？
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票今天的定价为9.84。它在9.79 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到595。ERY的实时价格图表显示了这些更新。
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票是否支付股息？
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.60%和USD。实时查看图表以跟踪ERY走势。
如何购买ERY股票？
您可以以9.84的当前价格购买能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而595和-2.19%显示市场活动。立即关注ERY的实时图表更新。
如何投资ERY股票？
投资能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股需要考虑年度范围9.57 - 22.50和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-7.78%和。实时查看ERY价格图表，了解每日变化。
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的最高价格是22.50。在9.57 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的绩效。
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最低价格是多少？
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股（ERY）的最低价格为9.57。将其与当前的9.84和9.57 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ERY股票是什么时候拆分的？
能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和-51.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.08
- 开盘价
- 10.06
- 卖价
- 9.84
- 买价
- 10.14
- 最低价
- 9.79
- 最高价
- 10.07
- 交易量
- 595
- 日变化
- -2.38%
- 月变化
- -7.78%
- 6个月变化
- -16.26%
- 年变化
- -51.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%