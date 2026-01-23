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ERY: 能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股

9.84 USD 0.24 (2.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ERY汇率已更改-2.38%。当日，交易品种以低点9.79和高点10.07进行交易。

关注能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERY新闻

常见问题解答

ERY股票今天的价格是多少？

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票今天的定价为9.84。它在9.79 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到595。ERY的实时价格图表显示了这些更新。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票是否支付股息？

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.60%和USD。实时查看图表以跟踪ERY走势。

如何购买ERY股票？

您可以以9.84的当前价格购买能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而595和-2.19%显示市场活动。立即关注ERY的实时图表更新。

如何投资ERY股票？

投资能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股需要考虑年度范围9.57 - 22.50和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-7.78%和。实时查看ERY价格图表，了解每日变化。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的最高价格是22.50。在9.57 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的绩效。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最低价格是多少？

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股（ERY）的最低价格为9.57。将其与当前的9.84和9.57 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ERY股票是什么时候拆分的？

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.08和-51.60%中可见。

日范围
9.79 10.07
年范围
9.57 22.50
前一天收盘价
10.08
开盘价
10.06
卖价
9.84
买价
10.14
最低价
9.79
最高价
10.07
交易量
595
日变化
-2.38%
月变化
-7.78%
6个月变化
-16.26%
年变化
-51.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%