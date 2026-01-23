ERY股票今天的价格是多少？ 能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票今天的定价为9.84。它在9.79 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.08，交易量达到595。ERY的实时价格图表显示了这些更新。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票是否支付股息？ 能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股目前的价值为9.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.60%和USD。实时查看图表以跟踪ERY走势。

如何购买ERY股票？ 您可以以9.84的当前价格购买能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票。订单通常设置在9.84或10.14附近，而595和-2.19%显示市场活动。立即关注ERY的实时图表更新。

如何投资ERY股票？ 投资能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股需要考虑年度范围9.57 - 22.50和当前价格9.84。许多人在以9.84或10.14下订单之前，会比较-7.78%和。实时查看ERY价格图表，了解每日变化。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的最高价格是22.50。在9.57 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股的绩效。

能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股股票的最低价格是多少？ 能源指数ETF-Direxion三倍做空罗素能源股（ERY）的最低价格为9.57。将其与当前的9.84和9.57 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ERY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。