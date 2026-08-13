DVXF: WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF
今日DVXF汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.00和高点29.02进行交易。
关注WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DVXF股票今天的价格是多少？
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票今天的定价为29.02。它在29.00 - 29.02范围内交易，昨天的收盘价为28.99，交易量达到3。DVXF的实时价格图表显示了这些更新。
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票是否支付股息？
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF目前的价值为29.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.45%和USD。实时查看图表以跟踪DVXF走势。
如何购买DVXF股票？
您可以以29.02的当前价格购买WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在29.02或29.32附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注DVXF的实时图表更新。
如何投资DVXF股票？
投资WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF需要考虑年度范围21.83 - 29.02和当前价格29.02。许多人在以29.02或29.32下订单之前，会比较1.75%和。实时查看DVXF价格图表，了解每日变化。
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF的最高价格是29.02。在21.83 - 29.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF的绩效。
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF（DVXF）的最低价格为21.83。将其与当前的29.02和21.83 - 29.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVXF股票是什么时候拆分的？
WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.99和16.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.99
- 开盘价
- 29.00
- 卖价
- 29.02
- 买价
- 29.32
- 最低价
- 29.00
- 最高价
- 29.02
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 14.79%
- 年变化
- 16.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%