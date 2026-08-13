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DVXF: WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF

29.02 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DVXF汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.00和高点29.02进行交易。

关注WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DVXF股票今天的价格是多少？

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票今天的定价为29.02。它在29.00 - 29.02范围内交易，昨天的收盘价为28.99，交易量达到3。DVXF的实时价格图表显示了这些更新。

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票是否支付股息？

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF目前的价值为29.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.45%和USD。实时查看图表以跟踪DVXF走势。

如何购买DVXF股票？

您可以以29.02的当前价格购买WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票。订单通常设置在29.02或29.32附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注DVXF的实时图表更新。

如何投资DVXF股票？

投资WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF需要考虑年度范围21.83 - 29.02和当前价格29.02。许多人在以29.02或29.32下订单之前，会比较1.75%和。实时查看DVXF价格图表，了解每日变化。

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF的最高价格是29.02。在21.83 - 29.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF的绩效。

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF股票的最低价格是多少？

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF（DVXF）的最低价格为21.83。将其与当前的29.02和21.83 - 29.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVXF股票是什么时候拆分的？

WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.99和16.45%中可见。

日范围
29.00 29.02
年范围
21.83 29.02
前一天收盘价
28.99
开盘价
29.00
卖价
29.02
买价
29.32
最低价
29.00
最高价
29.02
交易量
3
日变化
0.10%
月变化
1.75%
6个月变化
14.79%
年变化
16.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%