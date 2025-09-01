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DRN: 房地产指数ETF-Direxion三倍做多

10.36 USD 0.28 (2.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRN汇率已更改-2.63%。当日，交易品种以低点10.34和高点10.63进行交易。

关注房地产指数ETF-Direxion三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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DRN新闻

常见问题解答

DRN股票今天的价格是多少？

房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票今天的定价为10.36。它在10.34 - 10.63范围内交易，昨天的收盘价为10.64，交易量达到1188。DRN的实时价格图表显示了这些更新。

房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票是否支付股息？

房地产指数ETF-Direxion三倍做多目前的价值为10.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.03%和USD。实时查看图表以跟踪DRN走势。

如何购买DRN股票？

您可以以10.36的当前价格购买房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票。订单通常设置在10.36或10.66附近，而1188和-1.24%显示市场活动。立即关注DRN的实时图表更新。

如何投资DRN股票？

投资房地产指数ETF-Direxion三倍做多需要考虑年度范围8.05 - 12.20和当前价格10.36。许多人在以10.36或10.66下订单之前，会比较-7.75%和。实时查看DRN价格图表，了解每日变化。

房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，房地产指数ETF-Direxion三倍做多的最高价格是12.20。在8.05 - 12.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪房地产指数ETF-Direxion三倍做多的绩效。

房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票的最低价格是多少？

房地产指数ETF-Direxion三倍做多（DRN）的最低价格为8.05。将其与当前的10.36和8.05 - 12.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRN股票是什么时候拆分的？

房地产指数ETF-Direxion三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.64和8.03%中可见。

日范围
10.34 10.63
年范围
8.05 12.20
前一天收盘价
10.64
开盘价
10.49
卖价
10.36
买价
10.66
最低价
10.34
最高价
10.63
交易量
1.188 K
日变化
-2.63%
月变化
-7.75%
6个月变化
-0.29%
年变化
8.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%