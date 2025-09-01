DRN: 房地产指数ETF-Direxion三倍做多
今日DRN汇率已更改-2.63%。当日，交易品种以低点10.34和高点10.63进行交易。
关注房地产指数ETF-Direxion三倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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常见问题解答
DRN股票今天的价格是多少？
房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票今天的定价为10.36。它在10.34 - 10.63范围内交易，昨天的收盘价为10.64，交易量达到1188。DRN的实时价格图表显示了这些更新。
房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票是否支付股息？
房地产指数ETF-Direxion三倍做多目前的价值为10.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.03%和USD。实时查看图表以跟踪DRN走势。
如何购买DRN股票？
您可以以10.36的当前价格购买房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票。订单通常设置在10.36或10.66附近，而1188和-1.24%显示市场活动。立即关注DRN的实时图表更新。
如何投资DRN股票？
投资房地产指数ETF-Direxion三倍做多需要考虑年度范围8.05 - 12.20和当前价格10.36。许多人在以10.36或10.66下订单之前，会比较-7.75%和。实时查看DRN价格图表，了解每日变化。
房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，房地产指数ETF-Direxion三倍做多的最高价格是12.20。在8.05 - 12.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪房地产指数ETF-Direxion三倍做多的绩效。
房地产指数ETF-Direxion三倍做多股票的最低价格是多少？
房地产指数ETF-Direxion三倍做多（DRN）的最低价格为8.05。将其与当前的10.36和8.05 - 12.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRN股票是什么时候拆分的？
房地产指数ETF-Direxion三倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.64和8.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.64
- 开盘价
- 10.49
- 卖价
- 10.36
- 买价
- 10.66
- 最低价
- 10.34
- 最高价
- 10.63
- 交易量
- 1.188 K
- 日变化
- -2.63%
- 月变化
- -7.75%
- 6个月变化
- -0.29%
- 年变化
- 8.03%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%