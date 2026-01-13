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DINT: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF

30.41 USD 0.09 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DINT汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点30.35和高点30.55进行交易。

关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DINT新闻

常见问题解答

DINT股票今天的价格是多少？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF股票今天的定价为30.41。它在30.35 - 30.55范围内交易，昨天的收盘价为30.50，交易量达到25。DINT的实时价格图表显示了这些更新。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF股票是否支付股息？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF目前的价值为30.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.86%和USD。实时查看图表以跟踪DINT走势。

如何购买DINT股票？

您可以以30.41的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF股票。订单通常设置在30.41或30.71附近，而25和0.20%显示市场活动。立即关注DINT的实时图表更新。

如何投资DINT股票？

投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF需要考虑年度范围25.92 - 30.56和当前价格30.41。许多人在以30.41或30.71下订单之前，会比较1.00%和。实时查看DINT价格图表，了解每日变化。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF的最高价格是30.56。在25.92 - 30.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF的绩效。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF股票的最低价格是多少？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF（DINT）的最低价格为25.92。将其与当前的30.41和25.92 - 30.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DINT股票是什么时候拆分的？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.50和4.86%中可见。

日范围
30.35 30.55
年范围
25.92 30.56
前一天收盘价
30.50
开盘价
30.35
卖价
30.41
买价
30.71
最低价
30.35
最高价
30.55
交易量
25
日变化
-0.30%
月变化
1.00%
6个月变化
7.08%
年变化
4.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%