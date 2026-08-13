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CEV: Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic

10.60 USD 0.19 (1.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CEV汇率已更改1.83%。当日，交易品种以低点10.49和高点10.69进行交易。

关注Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CEV股票今天的价格是多少？

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic股票今天的定价为10.60。它在10.49 - 10.69范围内交易，昨天的收盘价为10.41，交易量达到116。CEV的实时价格图表显示了这些更新。

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic股票是否支付股息？

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic目前的价值为10.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.17%和USD。实时查看图表以跟踪CEV走势。

如何购买CEV股票？

您可以以10.60的当前价格购买Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic股票。订单通常设置在10.60或10.90附近，而116和1.05%显示市场活动。立即关注CEV的实时图表更新。

如何投资CEV股票？

投资Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic需要考虑年度范围9.45 - 10.78和当前价格10.60。许多人在以10.60或10.90下订单之前，会比较4.74%和。实时查看CEV价格图表，了解每日变化。

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic的最高价格是10.78。在9.45 - 10.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic的绩效。

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic股票的最低价格是多少？

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic（CEV）的最低价格为9.45。将其与当前的10.60和9.45 - 10.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEV股票是什么时候拆分的？

Eaton Vance California Municipal Income Trust Shares of Benefic历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.41和12.17%中可见。

日范围
10.49 10.69
年范围
9.45 10.78
前一天收盘价
10.41
开盘价
10.49
卖价
10.60
买价
10.90
最低价
10.49
最高价
10.69
交易量
116
日变化
1.83%
月变化
4.74%
6个月变化
-0.93%
年变化
12.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%