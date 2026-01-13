文章 "MQL5 简介（第 15 部分）：构建自定义指标的初学者指南（四）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.13 08:57 新文章 MQL5 简介（第 15 部分）：构建自定义指标的初学者指南（四）已发布： 在本文中，您将学习如何在 MQL5 中构建价格行为指标，重点关注低点 (L)、高点 (H)、更高的低点 (HL)、更高的高点 (HH)、更低的低点 (LL) 和更低的高点 (LH) 等关键点，以分析趋势。你还将学习如何识别溢价和折价区域，标记 50% 回撤位，以及如何使用风险回报比来计算利润目标。文章还介绍了如何根据趋势结构确定入场点、止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。 该指标将识别出低点、高点、更高的低点和更高的高点，以指示买入信号的上升趋势。然后确定更高低点和更高高点之间的 50% 回撤位。如果价格突破更高的高点结构，则可入场，50% 回撤位将作为止损位（SL）。TP1 的目标是 1:1 的风险回报比，TP2 的目标是 1:2 的风险回报比。 为了识别下跌趋势的卖出信号，该指标首先会识别出高点、低点、更低的高点和更低的低点。然后它会计算出更低高点和更低低点之间的 50% 回撤位。TP1 为 1:1，TP2 为 1:2，止损位设在 50% 水平，入场点设在跌破更低低点时。 作者：Israel Pelumi Abioye 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作者：Israel Pelumi Abioye