文章 "MQL5 简介（第 15 部分）：构建自定义指标的初学者指南（四）"

在本文中，您将学习如何在 MQL5 中构建价格行为指标，重点关注低点 (L)、高点 (H)、更高的低点 (HL)、更高的高点 (HH)、更低的低点 (LL) 和更低的高点 (LH) 等关键点，以分析趋势。你还将学习如何识别溢价和折价区域，标记 50% 回撤位，以及如何使用风险回报比来计算利润目标。文章还介绍了如何根据趋势结构确定入场点、止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。

该指标将识别出低点、高点、更高的低点和更高的高点，以指示买入信号的上升趋势。然后确定更高低点和更高高点之间的 50% 回撤位。如果价格突破更高的高点结构，则可入场，50% 回撤位将作为止损位（SL）。TP1 的目标是 1:1 的风险回报比，TP2 的目标是 1:2 的风险回报比。

图 1. 上升趋势

为了识别下跌趋势的卖出信号，该指标首先会识别出高点、低点、更低的高点和更低的低点。然后它会计算出更低高点和更低低点之间的 50% 回撤位。TP1 为 1:1，TP2 为 1:2，止损位设在 50% 水平，入场点设在跌破更低低点时。


作者：Israel Pelumi Abioye

