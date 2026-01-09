文章 "交易中的神经网络：层次化双塔变换器（终篇）"

我们继续构建 Hidformer 层次化双塔变换器模型，专为分析和预测复杂多变量时间序列而设计。在本文中，我们会把早前就开始的工作推向逻辑结局 — 我们将在真实历史数据上测试模型。

我们按 Hidformer 作者提出的方法解读，实现其方式已完成大部工作。现在我们到达关键阶段：基于真实历史数据评估我们的方案有效性。在我们的实现中，我们大量借鉴了 MacroHFT 框架。因此，新模型与其比较是合乎逻辑的。故此，我们采用之前为训练 MacroHFT 实现而编译的训练数据集来训练新模型。

该训练数据集是从 EURUSD 货币对，2024 年整个年度， M1 时间帧的历史数据中收集而来。所有指标参数均按其默认值设置。

模型的训练和测试均采用同一智能系统。测试基于 2025 年 1 月的历史数据，维持所有其它参数。测试结果呈现如下。

结果展示，该模型在训练数据集之外的历史数据中达成盈利。总体来看，在该日历月度内，该模型完成了 29 笔交易。每个交易日都有略多一笔交易，这对于高频交易来说还不够。超过 60% 的交易获利了结。平均盈利交易高出平均亏损交易 60%。


作者：Dmitriy Gizlyk

