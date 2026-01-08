文章 "开发多币种 EA 交易（第 24 部分）：添加新策略（一）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.08 09:35 新文章 开发多币种 EA 交易（第 24 部分）：添加新策略（一）已发布： 在本文中，我们将研究如何将新策略连接到我们创建的自动优化系统。让我们看看我们需要创建哪些类型的 EA，以及是否可以在不更改 EA 库文件的情况下完成，或者尽量减少必要的更改。 首先，让我们选择一个简单的策略，并将其用代码实现，以便在我们的 Advisor 库中使用。让我们将它的代码放在项目的工作文件夹中。策略创建完成后，即可创建第一阶段的 EA 交易系统，该系统将用于优化此交易策略单个实例的参数。在这里，我们将遇到一些与需要分离库代码和项目代码相关的困难。 我们可以对前一部分中编写的第二和第三阶段使用几乎相同的 EA，因为其库部分的代码没有提及所使用的交易策略类别。您需要添加一个命令，将新策略文件包含到项目工作文件夹中的代码中。 对于新策略，我们需要对优化数据库中的项目创建 EA 脚本进行一些修改。至少，这些变化会影响第一阶段 EA 的输入参数模板，因为新交易策略中的输入参数组成将与之前的策略不同。 在优化数据库中修改项目创建 EA 后，我们就可以运行它了。我们将创建优化数据库，并将本项目所需的优化任务添加到该数据库中。接下来，我们可以运行自动优化输送机，然后等待它完成工作。这是一个相当漫长的过程。其持续时间取决于所选的优化时间间隔（时间间隔越长，所需时间越长）、交易策略本身的复杂性（交易策略越复杂，所需时间越长），当然，还取决于可用于优化的测试代理的数量（测试代理越多，所需时间越短）。 最后一步是运行最终 EA 或在策略测试器中对其进行测试，以评估优化结果。 作者：Yuriy Bykov 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
首先，让我们选择一个简单的策略，并将其用代码实现，以便在我们的 Advisor 库中使用。让我们将它的代码放在项目的工作文件夹中。策略创建完成后，即可创建第一阶段的 EA 交易系统，该系统将用于优化此交易策略单个实例的参数。在这里，我们将遇到一些与需要分离库代码和项目代码相关的困难。
我们可以对前一部分中编写的第二和第三阶段使用几乎相同的 EA，因为其库部分的代码没有提及所使用的交易策略类别。您需要添加一个命令，将新策略文件包含到项目工作文件夹中的代码中。
对于新策略，我们需要对优化数据库中的项目创建 EA 脚本进行一些修改。至少，这些变化会影响第一阶段 EA 的输入参数模板，因为新交易策略中的输入参数组成将与之前的策略不同。
在优化数据库中修改项目创建 EA 后，我们就可以运行它了。我们将创建优化数据库，并将本项目所需的优化任务添加到该数据库中。接下来，我们可以运行自动优化输送机，然后等待它完成工作。这是一个相当漫长的过程。其持续时间取决于所选的优化时间间隔（时间间隔越长，所需时间越长）、交易策略本身的复杂性（交易策略越复杂，所需时间越长），当然，还取决于可用于优化的测试代理的数量（测试代理越多，所需时间越短）。
最后一步是运行最终 EA 或在策略测试器中对其进行测试，以评估优化结果。
作者：Yuriy Bykov