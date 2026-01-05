文章 "开发多币种 EA 交易（第 23 部分）：整理自动项目优化阶段的输送机（二）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 12:28 新文章 开发多币种 EA 交易（第 23 部分）：整理自动项目优化阶段的输送机（二）已发布： 我们的目标是创建一个系统，用于自动定期优化最终 EA 中使用的交易策略。随着系统的发展，它变得越来越复杂，因此有必要不时地将其视为一个整体，以确定瓶颈和次优解决方案。 让我们从实现早就应该对项目文件结构进行的更改开始。目前，它们位于一个文件夹中，这一方面简化了新项目中所有代码的传输和使用，但另一方面，在不断开发的过程中，我们最终会得到几个几乎相同的工作项目文件夹，用于不同的交易策略，每个文件夹都需要单独更新。因此，我们将把所有代码分为一个库部分和一个项目部分，库部分对所有项目都是相同的，项目部分包含特定于不同项目的代码。 接下来，我们实施了一项检查，以确保如果在最终 EA 操作期间出现新的策略组，它将能够正确加载更新的参数并继续工作。让我们像往常一样，首先在策略测试器中运行的 EA 中对所需行为进行建模。如果测试结果令人满意，那么就可以将其用于在测试器中不再有效的最终 EA 中。 为此我们需要什么呢？在上一节中，我们还没有实现将优化间隔的结束日期和优化输送机执行完成日期等信息保存到 EA 数据库中。现在我们需要这个信息，否则，在运行测试程序时，最终 EA 将无法确定这组策略是否已在特定的模拟日期形成。 最终 EA 还需要进行修改，以便在 EA 数据库中出现新的策略组时能够执行自身的重新初始化。目前，它还不具备这种功能。在这里，至少有一些关于当前交易策略组的信息是有用的，这样人们就可以清楚地看到从一个组到另一个组的成功过渡。直接在运行 EA 的图表上查看此信息会更方便，但当然，您可以为此目的使用终端日志的常规输出。 最后，我们将介绍使用迄今为止开发的工具的通用算法。 作者：Yuriy Bykov 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们从实现早就应该对项目文件结构进行的更改开始。目前，它们位于一个文件夹中，这一方面简化了新项目中所有代码的传输和使用，但另一方面，在不断开发的过程中，我们最终会得到几个几乎相同的工作项目文件夹，用于不同的交易策略，每个文件夹都需要单独更新。因此，我们将把所有代码分为一个库部分和一个项目部分，库部分对所有项目都是相同的，项目部分包含特定于不同项目的代码。
接下来，我们实施了一项检查，以确保如果在最终 EA 操作期间出现新的策略组，它将能够正确加载更新的参数并继续工作。让我们像往常一样，首先在策略测试器中运行的 EA 中对所需行为进行建模。如果测试结果令人满意，那么就可以将其用于在测试器中不再有效的最终 EA 中。
为此我们需要什么呢？在上一节中，我们还没有实现将优化间隔的结束日期和优化输送机执行完成日期等信息保存到 EA 数据库中。现在我们需要这个信息，否则，在运行测试程序时，最终 EA 将无法确定这组策略是否已在特定的模拟日期形成。
最终 EA 还需要进行修改，以便在 EA 数据库中出现新的策略组时能够执行自身的重新初始化。目前，它还不具备这种功能。在这里，至少有一些关于当前交易策略组的信息是有用的，这样人们就可以清楚地看到从一个组到另一个组的成功过渡。直接在运行 EA 的图表上查看此信息会更方便，但当然，您可以为此目的使用终端日志的常规输出。
最后，我们将介绍使用迄今为止开发的工具的通用算法。
作者：Yuriy Bykov