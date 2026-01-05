文章 "交易中的神经网络：针对加密货币市场的记忆扩充上下文感知学习（终篇）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 12:17 新文章 交易中的神经网络：针对加密货币市场的记忆扩充上下文感知学习（终篇）已发布： 针对加密货币交易的 MacroHFT 框架采用上下文感知强化学习和记忆，以便适应动态市场条件。在本文末尾，我们将在真实历史数据上测试所实现的方式，从而评估其有效性。 我们已完成大量工作，按照我们的诠释，实现了 MacroHFT 框架作者提议方式的 MQL5 版本。下一步是评估已实现方法在真实历史数据上的有效性。 应当注意的是，此处呈现的实现与原版有显著差异，包括技术指标的选择。这必然会影响结果，故任何结论都是初步、且针对这些具体修改。 至于模型训练，我们采用了 EURUSD 的 2024 年 1-分钟时间帧（M1）的数据。分析指标参数保持不变，专注于评估算法和方法本身，避免指标设置的干扰影响。收集训练数据集和训练模型的流程如上所述。 训练好的模型在 2025 年 1 月的历史数据上进行了测试。测试结果呈现如下。 作者：Dmitriy Gizlyk 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 交易中的神经网络：针对加密货币市场的记忆扩充上下文感知学习（终篇）已发布：
我们已完成大量工作，按照我们的诠释，实现了 MacroHFT 框架作者提议方式的 MQL5 版本。下一步是评估已实现方法在真实历史数据上的有效性。
应当注意的是，此处呈现的实现与原版有显著差异，包括技术指标的选择。这必然会影响结果，故任何结论都是初步、且针对这些具体修改。
至于模型训练，我们采用了 EURUSD 的 2024 年 1-分钟时间帧（M1）的数据。分析指标参数保持不变，专注于评估算法和方法本身，避免指标设置的干扰影响。收集训练数据集和训练模型的流程如上所述。
训练好的模型在 2025 年 1 月的历史数据上进行了测试。测试结果呈现如下。
作者：Dmitriy Gizlyk