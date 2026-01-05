文章 "交易中的神经网络：针对加密货币市场的记忆扩充上下文感知学习（MacroHFT）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 12:17 新文章 交易中的神经网络：针对加密货币市场的记忆扩充上下文感知学习（MacroHFT）已发布： 我邀请您探索 MacroHFT 框架，该框架应用了上下文感知强化学习和记忆，利用宏观经济数据和自适应智代改进加密货币高频交易决策。 强化学习（RL）方法在金融领域日益流行，在于它们能够解决复杂的顺序决策制定难题。RL 算法能够处理多维数据，参考多个参数，并适配变化中的环境。然而，尽管低频交易进展显著，针对加密货币市场的高效高频算法仍在开发中。这些市场特征是高波动性、不稳定，需要在长期策略考量、与快速战术反应之间取得平衡。 现有的加密货币 HFT 算法面临诸多挑战，限制了其有效性。首先，市场常被视为统一且固定的系统，许多算法仅依赖趋势分析，而忽视波动性。这种方式令风险管理变得复杂，并降低了预测的准确性。其次，许多策略偏于过度拟合，专注于极狭窄的有限市场特征。这缩减降了它们对新环境的适应能力。最后，个别交易政策往往缺乏足够的灵活性，来应对突发的市场转移 — 这是高频环境中的一个关键缺陷。 针对这些挑战的潜在解决方案已在论文《MacroHFT：高频交易中的记忆扩充上下文感知强化学习》中提出。作者提出了 MacroHFT，这是一个基于上下文感知强化学习的创新框架，专为在分钟时间帧上的加密货币高频交易设计。MacroHFT 协同宏观经济和上下文信息，来强化决策品质。该过程涉及两个关键阶段。第一种是市场分类，基于趋势和波动率指标对市场进行分类。随后针对每个类别训练专门的子智代，令其能够根据当前条件动态调整策略。这些子智代提供了灵活性，并考虑了本地化市场特性。 作者：Dmitriy Gizlyk 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
作者：Dmitriy Gizlyk