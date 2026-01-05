文章 "交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（终篇）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 12:17 新文章 交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（终篇）已发布： 我们继续实现 FinCon 框架作者提议的方式。FinCon 是一款基于大语言模型（LLM）的多智代系统。今天，我们将实现必要的模块，并在真实历史数据上全面测试模型。 应当注意的是，此处展示的实现与原始版本有显著差异，而这肯定会影响结果。因此，我们仅能谈论所实现方式效率的评估，而非重现原始结果。 至于模型训练，我们用到 EURUSD 的 2024 年 H1 数据。分析指标的参数保持不变，专注于评估算法性能。 训练数据集由多个随机初始化参数模型的多次运行形成。此外，我们还纳入了利用 Real-ORL 方法从现有市场信号数据中推导出的成功运行。这丰富了数据集中积极的样本，并扩大了可能的市场场景覆盖范围。 在训练期间，我们采用了一个算法，为智代生成“近乎完美”的目标动作。如此无需持续更新数据集即可实现模型训练。不过，我们建议定期更新数据，通过扩大状态空间覆盖面，进一步提升学习成果。 最终测试基于 2025 年 1 月的可用数据进行，其它参数保持不变。结果如下所示。结果呈现如下。 作者：Dmitriy Gizlyk 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（终篇）已发布：
应当注意的是，此处展示的实现与原始版本有显著差异，而这肯定会影响结果。因此，我们仅能谈论所实现方式效率的评估，而非重现原始结果。
至于模型训练，我们用到 EURUSD 的 2024 年 H1 数据。分析指标的参数保持不变，专注于评估算法性能。
训练数据集由多个随机初始化参数模型的多次运行形成。此外，我们还纳入了利用 Real-ORL 方法从现有市场信号数据中推导出的成功运行。这丰富了数据集中积极的样本，并扩大了可能的市场场景覆盖范围。
在训练期间，我们采用了一个算法，为智代生成“近乎完美”的目标动作。如此无需持续更新数据集即可实现模型训练。不过，我们建议定期更新数据，通过扩大状态空间覆盖面，进一步提升学习成果。
最终测试基于 2025 年 1 月的可用数据进行，其它参数保持不变。结果如下所示。结果呈现如下。
作者：Dmitriy Gizlyk