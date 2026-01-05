文章 "交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（FinCon）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.05 11:58 新文章 交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（FinCon）已发布： 我们邀您探索 FinCon 框架，这是一款基于大语言模型（LLM）的多智代系统。该框架利用概念性词汇强化来提升决策制定和风险管理，能在多种金融任务中有高效表现。 人工智能和金融技术的前沿研究专注于开发自适应软件解决方案。这样的系统能够从历史数据中学习，识别市场形态，并制定更明智的决策。近年来最有前景的方向之一是自然语言处理（NLP）方法的整合，能够分析财经新闻、专家预测、及其它基于文本的数据，从而提升预测准确性和风险评估。 此类系统的有效性主要取决于两个关键层面：系统组件之间的相互作用，以及它们自我持续学习的能力。研究表明，在专家团队协作上系统建模展示出卓越性能，随着新方式的采用，这些模型对于变化中的市场条件变得越来越适应。 现有解决方案，如 FinMem 和 FinAgent，在自动化金融运作中取得了可观进展。然而，这些系统也有局限性：它们偏于注重短期市场动态，而往往缺乏全面的长期风险管理机制。甚至，计算资源的约束，和有限的算法灵活性，也能降低它们的推荐品质。 这些挑战在论文《FinCon：一款配备概念性词汇强化的综合 LLM 多智代系统，强化金融决策》中得以解决。作者提出了 FinCon，这是一款专门设计用于整合股票交易和投资组合管理流程的多智代系统。 FinCon 框架模拟专业投资团队的工作流程。分析智代从各种来源收集和分析数据，包括市场指标、新闻推送、和历史数据，而管理智代则综合这些见解，并制定最终决策。该方式最大限度地降低参与者之间的冗余沟通，并优化计算资源的占用。 作者设计的 FinCon 的运作，即能搭配独立金融资产、亦或多元化投资组合。这令该系统极具多样性。 作者：Dmitriy Gizlyk 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 交易中的神经网络：配备概念强化的多智代系统（FinCon）已发布：
人工智能和金融技术的前沿研究专注于开发自适应软件解决方案。这样的系统能够从历史数据中学习，识别市场形态，并制定更明智的决策。近年来最有前景的方向之一是自然语言处理（NLP）方法的整合，能够分析财经新闻、专家预测、及其它基于文本的数据，从而提升预测准确性和风险评估。
此类系统的有效性主要取决于两个关键层面：系统组件之间的相互作用，以及它们自我持续学习的能力。研究表明，在专家团队协作上系统建模展示出卓越性能，随着新方式的采用，这些模型对于变化中的市场条件变得越来越适应。
现有解决方案，如 FinMem 和 FinAgent，在自动化金融运作中取得了可观进展。然而，这些系统也有局限性：它们偏于注重短期市场动态，而往往缺乏全面的长期风险管理机制。甚至，计算资源的约束，和有限的算法灵活性，也能降低它们的推荐品质。
这些挑战在论文《FinCon：一款配备概念性词汇强化的综合 LLM 多智代系统，强化金融决策》中得以解决。作者提出了 FinCon，这是一款专门设计用于整合股票交易和投资组合管理流程的多智代系统。
FinCon 框架模拟专业投资团队的工作流程。分析智代从各种来源收集和分析数据，包括市场指标、新闻推送、和历史数据，而管理智代则综合这些见解，并制定最终决策。该方式最大限度地降低参与者之间的冗余沟通，并优化计算资源的占用。
作者设计的 FinCon 的运作，即能搭配独立金融资产、亦或多元化投资组合。这令该系统极具多样性。
作者：Dmitriy Gizlyk