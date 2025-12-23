文章 "从基础到中级：结构（二）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.23 07:19 新文章 从基础到中级：结构（二）已发布： 在本文中，我们将尝试理解为什么像 MQL5 这样的编程语言有结构，为什么在某些情况下，结构是在函数和过程之间传递值的理想方式，而在其他情况下，它们可能不是最好的方式。 很多初学者在处理结构时都会感到困惑，其中一个问题就是是否应该使用结构传递值。事实上，这是一个相当有趣的问题，有时会导致比其他任何问题都更大的混乱。与一些人可能认为的相反，原因正是因为我们可以通过引用传递变量，无论是传递到函数还是传递到过程。这样做的时候，我们在此类场景中使用结构时需要小心。 作为老派程序员，我经历过 C 语言不允许通过结构进行数据传输的时代，至少当时是不允许的。今天，这是可能的，但有一段时间，我们不得不使用其他机制来执行此类转移。在这种情况下，随着结构中变量的增加，出错的可能性也随之增加。但那都已经是过去的事了。如今，我们有更安全的机制来执行相同类型的转移。尽管如此，没有什么能阻止你使用更老的实现技术，其中处理速度而非安全性是主要关注点。 作者：CODE X 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
很多初学者在处理结构时都会感到困惑，其中一个问题就是是否应该使用结构传递值。事实上，这是一个相当有趣的问题，有时会导致比其他任何问题都更大的混乱。与一些人可能认为的相反，原因正是因为我们可以通过引用传递变量，无论是传递到函数还是传递到过程。这样做的时候，我们在此类场景中使用结构时需要小心。
作为老派程序员，我经历过 C 语言不允许通过结构进行数据传输的时代，至少当时是不允许的。今天，这是可能的，但有一段时间，我们不得不使用其他机制来执行此类转移。在这种情况下，随着结构中变量的增加，出错的可能性也随之增加。但那都已经是过去的事了。如今，我们有更安全的机制来执行相同类型的转移。尽管如此，没有什么能阻止你使用更老的实现技术，其中处理速度而非安全性是主要关注点。
作者：CODE X