文章 "从基础到中级：结构（二）"

新评论
 

新文章 从基础到中级：结构（二）已发布：

在本文中，我们将尝试理解为什么像 MQL5 这样的编程语言有结构，为什么在某些情况下，结构是在函数和过程之间传递值的理想方式，而在其他情况下，它们可能不是最好的方式。

很多初学者在处理结构时都会感到困惑，其中一个问题就是是否应该使用结构传递值。事实上，这是一个相当有趣的问题，有时会导致比其他任何问题都更大的混乱。与一些人可能认为的相反，原因正是因为我们可以通过引用传递变量，无论是传递到函数还是传递到过程。这样做的时候，我们在此类场景中使用结构时需要小心。

作为老派程序员，我经历过 C 语言不允许通过结构进行数据传输的时代，至少当时是不允许的。今天，这是可能的，但有一段时间，我们不得不使用其他机制来执行此类转移。在这种情况下，随着结构中变量的增加，出错的可能性也随之增加。但那都已经是过去的事了。如今，我们有更安全的机制来执行相同类型的转移。尽管如此，没有什么能阻止你使用更老的实现技术，其中处理速度而非安全性是主要关注点。


作者：CODE X

新评论