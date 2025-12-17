文章 "市场模拟（第七部分）：套接字（一）" 新评论 MetaQuotes 2025.12.17 08:44 新文章 市场模拟（第七部分）：套接字（一）已发布： 套接字，你知道它们在 MetaTrader 5 中的用途或使用方法吗？如果答案是否定的，那么让我们从研究它们开始。在今天的文章中，我们将介绍一些基础知识。由于有几种方法可以做同样的事情，而且我们总是对结果感兴趣，我想证明确实有一种简单的方法可以将数据从 MetaTrader 5 传输到其他程序，如 Excel。然而，主要目的不是将数据从 MetaTrader 5 传输到 Excel，而是相反，即将数据从 Excel 或任何其他程序传输到 MetaTrader 5。 在上一篇文章，市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel 中，我解释了如何使用简单的方法和纯 MQL5 将 MetaTrader 5 中的报价数据传输到 Excel 中。当然，这只是一个非常简单的例子，其目的是为了尽可能地起到教学作用。但是，您可能已经注意到，报价更新并非是实时进行的。尽管如此，上一篇文章中介绍的知识旨在展示我们实际需要做的其他事情。 但是，由于有几种方法可以实现同样的目标，对我们来说真正重要的总是结果，我想证明，是的，有一种简单的方法可以将数据从 MetaTrader 5 传输到其他程序，如 Excel。然而，主要目的不是将数据从 MetaTrader 5 传输到 Excel，而是相反，即将数据从 Excel 或任何其他程序传输到 MetaTrader 5。 有几种方法可以实现这一点。有些更简单，有些更精致。有些可以实时完成，而另一些则会引入轻微的延迟。但重要的是：我们可以使用外部数据控制 MetaTrader 5 或其中运行的某种类型的应用程序吗？这类问题可能看起来微不足道，但它开辟了重要的可能性。例如，您可以使用专门为此类任务设计的外部程序进行某种研究或分析。您可以根据价格或报价定义感兴趣的点，并将此类数据放置在应用程序（EA 交易系统、服务、脚本，甚至是指标）可以使用它的地方。这样一来，它可以直接在图表上为我们提供信号，或者，如果是 EA 交易系统，则可以帮助我们做出决策。 在这一点上，只有你的想象力和兴趣水平会限制你能做什么以及你能走多远。但在我们着手开发回放/模拟器真正需要的功能之前，我想先展示一些其他内容。为此，需要介绍这些概念、想法和可能性，以便您能够真正理解稍后将开发和实施的内容，从而尽可能地利用所有这些知识。 本文将展示在之前讨论过的同一主题上取得的进展。因为，正如我所说的，前面演示的方法不允许我们实时发送数据。虽然这对于回放/模拟器来说已经足够了，但如果我们想要实时信息，它就无法满足我们的需求。 作者：Daniel Jose 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在上一篇文章，市场模拟（第六部分）：将信息从 MetaTrader 5 传输到 Excel 中，我解释了如何使用简单的方法和纯 MQL5 将 MetaTrader 5 中的报价数据传输到 Excel 中。当然，这只是一个非常简单的例子，其目的是为了尽可能地起到教学作用。但是，您可能已经注意到，报价更新并非是实时进行的。尽管如此，上一篇文章中介绍的知识旨在展示我们实际需要做的其他事情。
但是，由于有几种方法可以实现同样的目标，对我们来说真正重要的总是结果，我想证明，是的，有一种简单的方法可以将数据从 MetaTrader 5 传输到其他程序，如 Excel。然而，主要目的不是将数据从 MetaTrader 5 传输到 Excel，而是相反，即将数据从 Excel 或任何其他程序传输到 MetaTrader 5。
有几种方法可以实现这一点。有些更简单，有些更精致。有些可以实时完成，而另一些则会引入轻微的延迟。但重要的是：我们可以使用外部数据控制 MetaTrader 5 或其中运行的某种类型的应用程序吗？这类问题可能看起来微不足道，但它开辟了重要的可能性。例如，您可以使用专门为此类任务设计的外部程序进行某种研究或分析。您可以根据价格或报价定义感兴趣的点，并将此类数据放置在应用程序（EA 交易系统、服务、脚本，甚至是指标）可以使用它的地方。这样一来，它可以直接在图表上为我们提供信号，或者，如果是 EA 交易系统，则可以帮助我们做出决策。
在这一点上，只有你的想象力和兴趣水平会限制你能做什么以及你能走多远。但在我们着手开发回放/模拟器真正需要的功能之前，我想先展示一些其他内容。为此，需要介绍这些概念、想法和可能性，以便您能够真正理解稍后将开发和实施的内容，从而尽可能地利用所有这些知识。
本文将展示在之前讨论过的同一主题上取得的进展。因为，正如我所说的，前面演示的方法不允许我们实时发送数据。虽然这对于回放/模拟器来说已经足够了，但如果我们想要实时信息，它就无法满足我们的需求。
作者：Daniel Jose