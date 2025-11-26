文章 "MQL5 交易工具包（第 7 部分）：使用最近取消的挂单函数扩展历史管理 EX5 库"

新评论
 

新文章 MQL5 交易工具包（第 7 部分）：使用最近取消的挂单函数扩展历史管理 EX5 库已发布：

了解如何完成历史管理 EX5 库中最终模块的创建，重点关注负责处理最近取消的挂单的函数。这将为您提供使用 MQL5 有效检索和存储与已取消挂单相关的关键详细信息的工具。

在本文中，我们将完成历史管理 EX5 库中最后一个模块的开发，该模块专门用于处理与最近取消的挂单相关的属性的检索和存储。该模块解决了 MQL5 语言的一个关键限制，即缺乏直接的单行函数来访问和管理此类历史数据。通过弥合这一差距，我们的库为开发人员提供了一个简化的解决方案，可以有效地处理已取消的挂单信息。

该模块的重点是提供一种简单而有效的方法来检索和存储已取消挂单的关键详细信息，例如其交易品种、开盘价、基于点的止损、止盈、基于时间的持续时间和其他相关属性。通过将此功能封装到易于使用的函数中，该库允许开发人员以最小的努力和复杂性访问所需的数据。这使得它成为任何希望构建依赖于精确和可访问的交易历史数据的 MQL5 应用程序的人不可或缺的工具。对于那些对分析交易表现感兴趣的人来说，这个模块简化了过程，使您能够专注于更大的图景。


作者：Wanateki Solutions LTD

新评论