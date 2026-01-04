- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
3 (30.00%)
손실 거래:
7 (70.00%)
최고의 거래:
27.21 USD
최악의 거래:
-929.94 USD
총 수익:
69.01 USD (23 345 pips)
총 손실:
-2 462.72 USD (25 112 pips)
연속 최대 이익:
3 (69.01 USD)
연속 최대 이익:
69.01 USD (3)
샤프 비율:
-0.74
거래 활동:
5.86%
최대 입금량:
38.22%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
53 분
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
2 (20.00%)
숏(주식차입매도):
8 (80.00%)
수익 요인:
0.03
기대수익:
-239.37 USD
평균 이익:
23.00 USD
평균 손실:
-351.82 USD
연속 최대 손실:
7 (-2 462.72 USD)
연속 최대 손실:
-2 462.72 USD (7)
월별 성장률:
-2.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 393.71 USD
최대한의:
2 462.72 USD (2.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.46% (2 462.72 USD)
자본금별:
0.66% (662.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|HK50.cash
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|HK50.cash
|-2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|HK50.cash
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.21 USD
최악의 거래: -930 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +69.01 USD
연속 최대 손실: -2 462.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
1
100%
10
30%
6%
0.02
-239.37
USD
USD
2%
1:30