- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
35 (63.63%)
손실 거래:
20 (36.36%)
최고의 거래:
46.78 USD
최악의 거래:
-64.24 USD
총 수익:
144.65 USD (36 416 pips)
총 손실:
-237.17 USD (303 097 pips)
연속 최대 이익:
8 (24.55 USD)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
62.04%
최대 입금량:
97.50%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
-0.64
롱(주식매수):
30 (54.55%)
숏(주식차입매도):
25 (45.45%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-1.68 USD
평균 이익:
4.13 USD
평균 손실:
-11.86 USD
연속 최대 손실:
4 (-45.98 USD)
연속 최대 손실:
-93.06 USD (3)
월별 성장률:
-16.46%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.14 USD
최대한의:
145.26 USD (27.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.20% (145.26 USD)
자본금별:
12.07% (69.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DAX40.fs
|24
|NAS100.fs
|17
|BTCUSD
|8
|EURJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DAX40.fs
|-77
|NAS100.fs
|7
|BTCUSD
|-26
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DAX40.fs
|-11K
|NAS100.fs
|3.1K
|BTCUSD
|-259K
|EURJPY
|215
|EURUSD
|107
|GBPUSD
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.78 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +24.55 USD
연속 최대 손실: -45.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US16-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Estrategia de scalping intradía enfocada principalmente en Nasdaq (US100) y DAX40.
Las operaciones se realizan en sesiones de alta liquidez, priorizando entradas técnicas basadas en:
• Estructura del precio
• Rupturas y pullbacks
• Gestión activa de la posición
Gestión del riesgo estricta:
• Riesgo controlado por operación
• Stop Loss siempre definido
• No se realiza martingala ni grid
La cuenta opera de forma manual, sin uso de robots (EAs).
Los resultados dependen de las condiciones de mercado y del seguimiento correcto de la señal.
