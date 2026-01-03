Estrategia de scalping intradía enfocada principalmente en Nasdaq (US100) y DAX40.





Las operaciones se realizan en sesiones de alta liquidez, priorizando entradas técnicas basadas en:

• Estructura del precio

• Rupturas y pullbacks

• Gestión activa de la posición





Gestión del riesgo estricta:

• Riesgo controlado por operación

• Stop Loss siempre definido

• No se realiza martingala ni grid





La cuenta opera de forma manual, sin uso de robots (EAs).

Los resultados dependen de las condiciones de mercado y del seguimiento correcto de la señal.