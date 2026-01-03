- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
87.46 USD
최악의 거래:
-124.48 USD
총 수익:
142.48 USD (470 pips)
총 손실:
-413.40 USD (410 pips)
연속 최대 이익:
3 (116.04 USD)
연속 최대 이익:
116.04 USD (3)
샤프 비율:
-0.34
거래 활동:
9.54%
최대 입금량:
50.09%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.34
기대수익:
-30.10 USD
평균 이익:
28.50 USD
평균 손실:
-103.35 USD
연속 최대 손실:
2 (-181.14 USD)
연속 최대 손실:
-181.14 USD (2)
월별 성장률:
-38.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
279.18 USD
최대한의:
279.18 USD (39.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.88% (279.18 USD)
자본금별:
16.46% (84.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|-73
|GBPCHF
|-219
|GBPJPY
|20
|CADJPY
|-86
|EURJPY
|87
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|-48
|GBPCHF
|-182
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|-153
|EURJPY
|365
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.46 USD
최악의 거래: -124 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +116.04 USD
연속 최대 손실: -181.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Fyntura-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-39%
0
0
USD
USD
429
USD
USD
2
100%
9
55%
10%
0.34
-30.10
USD
USD
40%
1:500