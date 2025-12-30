- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
92.27 USD
최악의 거래:
-113.04 USD
총 수익:
286.87 USD (1 078 pips)
총 손실:
-333.68 USD (896 pips)
연속 최대 이익:
3 (134.73 USD)
연속 최대 이익:
134.73 USD (3)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
35.27%
최대 입금량:
19.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
3 (33.33%)
숏(주식차입매도):
6 (66.67%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-5.20 USD
평균 이익:
47.81 USD
평균 손실:
-111.23 USD
연속 최대 손실:
2 (-222.74 USD)
연속 최대 손실:
-222.74 USD (2)
월별 성장률:
-0.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
106.68 USD
최대한의:
241.41 USD (2.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.38% (241.41 USD)
자본금별:
1.07% (107.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|-47
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +92.27 USD
최악의 거래: -113 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +134.73 USD
연속 최대 손실: -222.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
