- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
10 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
4.30 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
18.77 USD (1 029 pips)
총 손실:
-0.60 USD
연속 최대 이익:
10 (18.77 USD)
샤프 비율:
1.39
거래 활동:
1.57%
최대 입금량:
23.50%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
181.70
롱(주식매수):
9 (90.00%)
숏(주식차입매도):
1 (10.00%)
수익 요인:
31.28
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
월별 성장률:
18.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
0.10 USD (0.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.06% (0.06 USD)
자본금별:
26.37% (28.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.30 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +18.77 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
118
USD
USD
2
100%
10
100%
2%
31.28
1.88
USD
USD
26%
1:500