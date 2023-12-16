일반 클래스 라이브러리 - 버그, 설명, 질문, 사용 기능 및 제안 사항 - 페이지 4 1234567891011...38 새 코멘트 Vladimir Karputov 2017.12.07 13:44 #31 바실리 소콜로프 : 컨텍스트를 이해하지 못합니다. 다른 지점을 거쳐 증거없이 말도 안되는 소리를 주장하면 그렇습니다. 이것은 금지에 대한 직접적인 길입니다. 소스 코드로 진술을 백업할 준비가 되셨다면 환영합니다. 그것이 블라디미르가 당신에게 경고를 준 이유입니다. 그 자신은 소스 코드를 사랑하고 때로는 제공을 요구하기도 합니다. 예를 들어 자신의 지점을 참조하십시오. 맞아요. Peter의 코드가 있으면 성능을 비교하는 것이 매우 멋질 것입니다. fxsaber 2017.12.07 13:45 #32 바실리 소콜로프 : 보았다. 모든 것이 올바르게 작성되었습니다. 또한 사전에서 요소에 대한 검색이 평균 시간 O(1), 즉 즉시 수행된다는 말을 들었습니다. 이것은 비논리적으로 들립니다. 1,000개의 주문 중 최대 10개의 확인이 필요합니다. 그러나 확실히 중간에 하나가 아닙니다. 요소 수에 대한 평균 검색 시간의 의존성은 항상 존재합니다. Sergey Dzyublik 2017.12.07 13:46 #33 결합기 : 아니요. O(n)은 매우 드문 경우에 해시 충돌로 인해 발생합니다. 이것은 최적의 알고리즘에 대한 복잡도 추정치입니다. 충돌 횟수는 메모리 오버헤드와 관련이 있습니다. 일반적인 경우에는 실제로 검색할 필요가 없습니다. 해시를 계산하면 기본적으로 원하는 요소의 위치를 이미 알고 있습니다. 기억하는 한 해시 사전의 크기를 예상 요소의 제곱으로 선택하는 것이 가장 좋습니다. 충돌의 좋은 예는 생일 역설입니다. https://en.wikipedia.org/wiki/ fxsaber 2017.12.07 13:47 #34 결합기 : 일반적인 경우에는 실제로 검색할 필요가 없습니다. 해시를 계산하면 기본적으로 원하는 요소의 위치를 이미 알고 있습니다. 믿을 수 없을 정도로 들린다. 하지만 예제를 기다린 다음 구현의 기본 요소를 살펴보겠습니다. Ivan Gurov 2017.12.07 13:48 #35 세르게이 주블릭 : 한편으로는 멋지지만 다른 한편으로는 MQL이 다른 언어에 비해 많은 것이 있음을 기억합니다. 다중 상속 없음, foreach, 수익률 반환, 양고기, ... IEnumerable이 문제가 아님이 분명해졌습니다. 그렇다면 IEnumerable 없이 C# 컨테이너를 처리하는 것이 어떻게 편리합니까? 이전 C++ 알고리즘은 그대로 유지되고 함수 포인터 대신 인터페이스가 사용됩니다. 궁극적으로 우리는 뒤죽박죽인 C # 및 C ++를 얻습니다. hodgepodge는 모든 것을 혼동시키는 잘못된 이름 때문에 발생했습니다. 그들이 C ++에서 깎았다면 모든 것이 분명했을 것입니다. 추신 그리고 다중 상속이 없는 이유는 무엇입니까? mql5로 쓸 수 없나요? class A : public B { } 내가 이해하는 한 문제가 없습니다. 따라서 우리는 C/C++로 끝납니다. 정상적인 이름을 만드는 경우. :) Реter Konow 2017.12.07 13:48 #36 블라디미르 카르푸토프 : 맞아요. Peter의 코드가 있으면 성능을 비교하는 것이 매우 멋질 것입니다. 나는 항상 코드의 언어로 말할 준비가 되어 있습니다. 저자는 단순히 그것을 증명하겠다고 제안하는 것으로 충분했고 나는 즉시 사업에 착수할 것입니다. 저자가 문제를 제시하면 효율성 측면에서 솔루션을 비교할 것입니다. Vladimir Karputov 2017.12.07 13:48 #37 주제가 고정되었습니다. 다음과 같이 볼 수 있습니다. 주제가 고정되었음을 즉시 확인할 수 있습니다. Sergey Dzyublik 2017.12.07 13:50 #38 fxsaber : 믿을 수 없을 정도로 들린다. 하지만 예제를 기다린 다음 구현의 기본 요소를 살펴보겠습니다. 예상 요소 수에 대한 사전 크기가 허용하는 경우 해시는 평균적으로 O(1)입니다. 그리고 충돌을 해결하기 위한 구현에 대한 의존성이 있습니다. 이것은 목록을 통하거나 심지어 서브해시를 통할 수도 있습니다.... fxsaber 2017.12.07 13:53 #39 세르게이 주블리크 : 충돌의 좋은 예는 생일 역설입니다. 위키에서 읽어보세요. 직관적 추론의 논리를 전혀 이해하지 못하는 경우. Vasiliy Sokolov 2017.12.07 13:55 #40 블라디미르 카르푸토프 : 주제가 고정되었습니다. 다음과 같이 볼 수 있습니다. 주제가 수정되었음을 즉시 확인할 수 있습니다. 고맙습니다. 이 스레드를 흥미롭게 만들어 보겠습니다. 벌써부터 그 주제에 대한 수요가 보이네요 :)) 1234567891011...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
컨텍스트를 이해하지 못합니다. 다른 지점을 거쳐 증거없이 말도 안되는 소리를 주장하면 그렇습니다. 이것은 금지에 대한 직접적인 길입니다. 소스 코드로 진술을 백업할 준비가 되셨다면 환영합니다. 그것이 블라디미르가 당신에게 경고를 준 이유입니다. 그 자신은 소스 코드를 사랑하고 때로는 제공을 요구하기도 합니다. 예를 들어 자신의 지점을 참조하십시오.
맞아요. Peter의 코드가 있으면 성능을 비교하는 것이 매우 멋질 것입니다.
보았다. 모든 것이 올바르게 작성되었습니다. 또한 사전에서 요소에 대한 검색이 평균 시간 O(1), 즉 즉시 수행된다는 말을 들었습니다.
이것은 비논리적으로 들립니다. 1,000개의 주문 중 최대 10개의 확인이 필요합니다. 그러나 확실히 중간에 하나가 아닙니다. 요소 수에 대한 평균 검색 시간의 의존성은 항상 존재합니다.
아니요. O(n)은 매우 드문 경우에 해시 충돌로 인해 발생합니다. 이것은 최적의 알고리즘에 대한 복잡도 추정치입니다. 충돌 횟수는 메모리 오버헤드와 관련이 있습니다.
일반적인 경우에는 실제로 검색할 필요가 없습니다. 해시를 계산하면 기본적으로 원하는 요소의 위치를 이미 알고 있습니다.
기억하는 한 해시 사전의 크기를 예상 요소의 제곱으로 선택하는 것이 가장 좋습니다.
충돌의 좋은 예는 생일 역설입니다.
한편으로는 멋지지만 다른 한편으로는 MQL이 다른 언어에 비해 많은 것이 있음을 기억합니다. 다중 상속 없음, foreach, 수익률 반환, 양고기, ...
IEnumerable이 문제가 아님이 분명해졌습니다.
그렇다면 IEnumerable 없이 C# 컨테이너를 처리하는 것이 어떻게 편리합니까?
이전 C++ 알고리즘은 그대로 유지되고 함수 포인터 대신 인터페이스가 사용됩니다.
궁극적으로 우리는 뒤죽박죽인 C # 및 C ++를 얻습니다.
hodgepodge는 모든 것을 혼동시키는 잘못된 이름 때문에 발생했습니다.
그들이 C ++에서 깎았다면 모든 것이 분명했을 것입니다.
추신 그리고 다중 상속이 없는 이유는 무엇입니까? mql5로 쓸 수 없나요?
내가 이해하는 한 문제가 없습니다.
따라서 우리는 C/C++로 끝납니다. 정상적인 이름을 만드는 경우. :)
나는 항상 코드의 언어로 말할 준비가 되어 있습니다. 저자는 단순히 그것을 증명하겠다고 제안하는 것으로 충분했고 나는 즉시 사업에 착수할 것입니다.
저자가 문제를 제시하면 효율성 측면에서 솔루션을 비교할 것입니다.
예상 요소 수에 대한 사전 크기가 허용하는 경우 해시는 평균적으로 O(1)입니다.
그리고 충돌을 해결하기 위한 구현에 대한 의존성이 있습니다. 이것은 목록을 통하거나 심지어 서브해시를 통할 수도 있습니다....
위키에서 읽어보세요. 직관적 추론의 논리를 전혀 이해하지 못하는 경우.
고맙습니다. 이 스레드를 흥미롭게 만들어 보겠습니다. 벌써부터 그 주제에 대한 수요가 보이네요 :))