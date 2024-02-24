트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3374

얼마 전 NS가 표 형식 데이터에는 적합하지 않으며 이미지와 텍스트 구문 분석에 더 적합하다고 주장한 기사가 있었는데, 우리는 이를 다루고 있습니다.


공식적으로 증명하기는 어렵지만 항상 당연해 보였습니다.

최근에 저는 MO에 관한 SHAD 교과서에서 이 내용을 보았는데, 최신 딥 네트워크가 표 형식 데이터에 대해 트리 부스팅보다 나쁘지 않다고 (확인되지 않은) 언급되어 있었습니다.

데이터가 테이블에 기록되면 표 형식이 되나요?)
 
데이터를 테이블에 쓰면 표 형식이 되나요?)
테이블에 쓸 수 있지만 행렬에 쓸 수 없는 경우)
 
데이터를 표에 넣으면 표 형식이 되나요?)

정말 "종소리는 들었지만 종소리가 어디 있는지 모르는" 상황입니다.

100% 이중 번역과 비교적 오래된 명명 규칙의 경이로움입니다.

원래는 표 형식의 데이터(암기하고, 미리 계산하고, 미리 알고 있는)에 관한 것이었습니다. 표와 표 형식은 종종 혼동되는 경우가 많습니다.

처음에는 원시 데이터에 관한 것입니다. 즉시 표로 만들거나 표로 만들지 않습니다.)
 
처음에는 원시 데이터에 관한 것입니다. 즉시 표로 만들거나 표로 만들지 않습니다.)

표는 시각적으로 표현하는 방식입니다. 그 이상은 아닙니다.

그리고 처음에는 "어디선가 읽거나 들은 기억이 난다"는 전혀 아무것도 아닙니다.

휴대폰에서 메시지에 답장할 수 있는 버튼이 없습니다. 신경망은 초기에는 표 형식의 데이터에서 성능이 떨어집니다. 익숙해져야 하는 부분입니다.

아, 이제 메시지를 클릭하면 버튼이 나타납니다.
 
휴대폰에서 메시지에 답장할 수 있는 버튼이 없습니다. 신경망은 초기 표 형식의 데이터에서 성능이 더 나쁩니다. 익숙해지는 것의 문제일 뿐입니다.

아, 이제 메시지를 클릭하면 버튼이 나타납니다.

처음에는 표 형식의 데이터입니다:

X; Y; H; S; V ;

초기에는 표 형식의 데이터입니다:

X; Y; H; S; V ;

처음에는 픽셀 행렬인 데이터는 표 형식이 아니라 균질합니다. NS의 경우 이는 좋은 점입니다. 이것이 바로 부스팅을 능가하는 부분입니다.
 
처음에는 픽셀의 행렬이며 데이터는 표 형식이 아니라 균질합니다. 이는 NS에 좋습니다. 이것이 바로 부스팅을 능가하는 부분입니다.

불연속형 데이터를 표로 표시합니다.

T.O.가 아니라고요?

그렇다면 바로 길을 잃었습니다... 표 형식/비표 형식 데이터란 무엇인가요..... 표 형식은 선형 메트릭이며 Y가 X에만 의존한다고요? 그렇다면 예, 전혀 작동하지 않으며 자연에는 그런 짐승이 없습니다.

