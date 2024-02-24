트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3374 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:33 #33731 СанСаныч Фоменко #:얼마 전 NS가 표 형식 데이터에는 적합하지 않으며 이미지와 텍스트 구문 분석에 더 적합하다고 주장한 기사가 있었는데, 우리는 이를 다루고 있습니다. 공식적으로 증명하기는 어렵지만 항상 당연해 보였습니다. 최근에 저는 MO에 관한 SHAD 교과서에서 이 내용을 보았는데, 최신 딥 네트워크가 표 형식 데이터에 대해 트리 부스팅보다 나쁘지 않다고 (확인되지 않은) 언급되어 있었습니다. [삭제] 2024.01.10 16:49 #33732 데이터가 테이블에 기록되면 표 형식이 되나요?) Aleksey Nikolayev 2024.01.10 16:53 #33733 Maxim Dmitrievsky #: 데이터를 테이블에 쓰면 표 형식이 되나요?) 테이블에 쓸 수 있지만 행렬에 쓸 수 없는 경우) Maxim Kuznetsov 2024.01.10 16:55 #33734 Maxim Dmitrievsky #: 데이터를 표에 넣으면 표 형식이 되나요?) 정말 "종소리는 들었지만 종소리가 어디 있는지 모르는" 상황입니다. 100% 이중 번역과 비교적 오래된 명명 규칙의 경이로움입니다. 원래는 표 형식의 데이터(암기하고, 미리 계산하고, 미리 알고 있는)에 관한 것이었습니다. 표와 표 형식은 종종 혼동되는 경우가 많습니다. [삭제] 2024.01.10 16:59 #33735 처음에는 원시 데이터에 관한 것입니다. 즉시 표로 만들거나 표로 만들지 않습니다.) Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:08 #33736 Maxim Dmitrievsky #: 처음에는 원시 데이터에 관한 것입니다. 즉시 표로 만들거나 표로 만들지 않습니다.) 표는 시각적으로 표현하는 방식입니다. 그 이상은 아닙니다. 그리고 처음에는 "어디선가 읽거나 들은 기억이 난다"는 전혀 아무것도 아닙니다. [삭제] 2024.01.10 17:13 #33737 휴대폰에서 메시지에 답장할 수 있는 버튼이 없습니다. 신경망은 초기에는 표 형식의 데이터에서 성능이 떨어집니다. 익숙해져야 하는 부분입니다.아, 이제 메시지를 클릭하면 버튼이 나타납니다. Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:18 #33738 Maxim Dmitrievsky #: 휴대폰에서 메시지에 답장할 수 있는 버튼이 없습니다. 신경망은 초기 표 형식의 데이터에서 성능이 더 나쁩니다. 익숙해지는 것의 문제일 뿐입니다. 아, 이제 메시지를 클릭하면 버튼이 나타납니다. 처음에는 표 형식의 데이터입니다: X; Y; H; S; V ; [삭제] 2024.01.10 17:32 #33739 Maxim Kuznetsov #:초기에는 표 형식의 데이터입니다: X; Y; H; S; V ; 처음에는 픽셀 행렬인 데이터는 표 형식이 아니라 균질합니다. NS의 경우 이는 좋은 점입니다. 이것이 바로 부스팅을 능가하는 부분입니다. Maxim Kuznetsov 2024.01.10 17:42 #33740 Maxim Dmitrievsky #: 처음에는 픽셀의 행렬이며 데이터는 표 형식이 아니라 균질합니다. 이는 NS에 좋습니다. 이것이 바로 부스팅을 능가하는 부분입니다. 불연속형 데이터를 표로 표시합니다. T.O.가 아니라고요? 그렇다면 바로 길을 잃었습니다... 표 형식/비표 형식 데이터란 무엇인가요..... 표 형식은 선형 메트릭이며 Y가 X에만 의존한다고요? 그렇다면 예, 전혀 작동하지 않으며 자연에는 그런 짐승이 없습니다. 1...336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
얼마 전 NS가 표 형식 데이터에는 적합하지 않으며 이미지와 텍스트 구문 분석에 더 적합하다고 주장한 기사가 있었는데, 우리는 이를 다루고 있습니다.
공식적으로 증명하기는 어렵지만 항상 당연해 보였습니다.
최근에 저는 MO에 관한 SHAD 교과서에서 이 내용을 보았는데, 최신 딥 네트워크가 표 형식 데이터에 대해 트리 부스팅보다 나쁘지 않다고 (확인되지 않은) 언급되어 있었습니다.
데이터를 테이블에 쓰면 표 형식이 되나요?)
데이터를 표에 넣으면 표 형식이 되나요?)
정말 "종소리는 들었지만 종소리가 어디 있는지 모르는" 상황입니다.
100% 이중 번역과 비교적 오래된 명명 규칙의 경이로움입니다.
원래는 표 형식의 데이터(암기하고, 미리 계산하고, 미리 알고 있는)에 관한 것이었습니다. 표와 표 형식은 종종 혼동되는 경우가 많습니다.
처음에는 원시 데이터에 관한 것입니다. 즉시 표로 만들거나 표로 만들지 않습니다.)
표는 시각적으로 표현하는 방식입니다. 그 이상은 아닙니다.
그리고 처음에는 "어디선가 읽거나 들은 기억이 난다"는 전혀 아무것도 아닙니다.
휴대폰에서 메시지에 답장할 수 있는 버튼이 없습니다. 신경망은 초기 표 형식의 데이터에서 성능이 더 나쁩니다. 익숙해지는 것의 문제일 뿐입니다.
처음에는 표 형식의 데이터입니다:
X; Y; H; S; V ;
초기에는 표 형식의 데이터입니다:
X; Y; H; S; V ;
처음에는 픽셀의 행렬이며 데이터는 표 형식이 아니라 균질합니다. 이는 NS에 좋습니다. 이것이 바로 부스팅을 능가하는 부분입니다.
불연속형 데이터를 표로 표시합니다.
T.O.가 아니라고요?
그렇다면 바로 길을 잃었습니다... 표 형식/비표 형식 데이터란 무엇인가요..... 표 형식은 선형 메트릭이며 Y가 X에만 의존한다고요? 그렇다면 예, 전혀 작동하지 않으며 자연에는 그런 짐승이 없습니다.