DrawPie

지정된 값에 해당하는 파이 차트의 세그먼트 그리기.

void DrawPie(

double fi3,

double fi4,

int idx,

CPoint& p[],

const uint clr,

\)

매개변수

fi3

[in] 호의 첫 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도.

fi4

[in] 호의 두 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도.

idx

[in] 세그먼트가 해당하는 값의 인덱스.

p[]

[in] 세그먼트를 표시하기 위한 기준점 배열 (x, y).

clr

[in] 세그먼트의 색상.