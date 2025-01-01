MQL5 リファレンス標準ライブラリカスタムグラフィックスCPieChartDrawPie CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake DrawPie 지정된 값에 해당하는 파이 차트의 세그먼트 그리기. void DrawPie( double fi3, // 호의 첫 번째 경계를 정의하는 파이 차트 중심으로부터의 광선 각도 double fi4, // 호의 두 번째 경계를 정의하는 파트 차이 중심으로부터의 광선 각도 int idx, // 인덱스 CPoint& p[], // const uint clr, // \) 매개변수 fi3 [in] 호의 첫 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도. fi4 [in] 호의 두 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도. idx [in] 세그먼트가 해당하는 값의 인덱스. p[] [in] 세그먼트를 표시하기 위한 기준점 배열 (x, y). clr [in] 세그먼트의 색상. DrawChart LabelMake