지정된 값에 해당하는 파이 차트의 세그먼트 그리기.                                                        

 void  DrawPie(
   double      fi3,   // 호의 첫 번째 경계를 정의하는 파이 차트 중심으로부터의 광선 각도
   double      fi4,   // 호의 두 번째 경계를 정의하는 파트 차이 중심으로부터의 광선 각도
   int         idx,   // 인덱스
   CPoint&     p[],  // 
   const uint  clr,   // 
  \)

매개변수

fi3

[in] 호의 첫 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도.

fi4

[in] 호의 두 번째 경계를 정의하는 라디안 단위의 각도. 

idx

[in] 세그먼트가 해당하는 값의 인덱스.

p[]

[in] 세그먼트를 표시하기 위한 기준점 배열 (x, y).

clr

[in]  세그먼트의 색상.