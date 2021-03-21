SegnaliSezioni
Hoo Thai Leng Urner

Spikey

Hoo Thai Leng Urner
0 recensioni
249 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 -55%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30 900
Profit Trade:
17 657 (57.14%)
Loss Trade:
13 243 (42.86%)
Best Trade:
480.83 SGD
Worst Trade:
-1 889.95 SGD
Profitto lordo:
313 957.99 SGD (6 468 530 pips)
Perdita lorda:
-312 836.46 SGD (6 511 897 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (814.55 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
1 268.88 SGD (31)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
51.85%
Massimo carico di deposito:
99.21%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
133
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
13 892 (44.96%)
Short Trade:
17 008 (55.04%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.04 SGD
Profitto medio:
17.78 SGD
Perdita media:
-23.62 SGD
Massime perdite consecutive:
21 (-348.45 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-8 683.94 SGD (8)
Crescita mensile:
-34.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 605.76 SGD
Massimale:
21 860.85 SGD (55.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.61% (15 993.66 SGD)
Per equità:
37.28% (10 851.06 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30USD 22872
HK33HKD 4824
NAS100USD 895
DE30EUR 546
EURUSD 427
GBPUSD 316
XAUUSD 283
JP225USD 263
GBPJPY 204
AUDJPY 78
USDJPY 41
USDCAD 40
GBPCAD 28
AUDUSD 26
EURJPY 13
AUDCAD 11
BTCUSD 11
XPTUSD 6
NZDCHF 5
JP225YJPY 4
US2000USD 2
USDCHF 2
ETHUSD 2
EU50EUR 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30USD 5.9K
HK33HKD -2.6K
NAS100USD -364
DE30EUR 224
EURUSD -400
GBPUSD 425
XAUUSD 273
JP225USD -1.1K
GBPJPY -1.3K
AUDJPY 131
USDJPY 236
USDCAD -561
GBPCAD 7
AUDUSD 25
EURJPY 108
AUDCAD -9
BTCUSD -22
XPTUSD -18
NZDCHF -33
JP225YJPY 0
US2000USD -4
USDCHF -9
ETHUSD 0
EU50EUR 2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30USD 179K
HK33HKD -136K
NAS100USD 2.2K
DE30EUR 5.9K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 1K
XAUUSD 50K
JP225USD -97K
GBPJPY -5.3K
AUDJPY 1.2K
USDJPY 1.7K
USDCAD -923
GBPCAD -1.3K
AUDUSD 92
EURJPY 933
AUDCAD -62
BTCUSD -18K
XPTUSD -23K
NZDCHF -140
JP225YJPY -480
US2000USD -4.9K
USDCHF -36
ETHUSD -34
EU50EUR 77
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +480.83 SGD
Worst Trade: -1 890 SGD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +814.55 SGD
Massima perdita consecutiva: -348.45 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.63 × 67
KohleCapitalMarkets-Live
2.00 × 9
OANDA-v20 Live-2
2.33 × 9
OANDA-v20 Live-1
2.95 × 21
FusionMarkets-Demo
3.00 × 4
A little info on my trades on my personal account :

. I specialize on Indices. Trading mainly US30 index, sometimes Nasdaq & HK33. Manual trades + trade robot management.

. Please only subscribe if you have at least $15,000 USD in account. This is for recovering non-profit positions using martingale.

I understand that martingale is frown upon by some, but i have used it successfully with money management & accurate price judgements.

. if you do not have $15,000 USD, do not subscribe. I cannot use my strategy successfully with lesser account size.

. I will make at least the subscription costs per month so you are covered. But of course i will make much more ! Hee hee ! ^_^

. At times, there will be loss day. I can recover loss within 2 days if it happens.


. Created this signal to pit myself against all the other signal providers to see where i stand with my success.

. Give it a chance, you might like the profits. Cheers !

Non ci sono recensioni
