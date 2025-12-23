- Crescita
Trade:
42
Profit Trade:
30 (71.42%)
Loss Trade:
12 (28.57%)
Best Trade:
16.99 USD
Worst Trade:
-21.53 USD
Profitto lordo:
152.48 USD (970 187 pips)
Perdita lorda:
-96.98 USD (216 515 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (41.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
84.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.78
Long Trade:
16 (38.10%)
Short Trade:
26 (61.90%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
5.08 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-60.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.04 USD (3)
Crescita mensile:
-23.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
71.48 USD (54.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.33% (71.28 USD)
Per equità:
33.10% (27.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|28
|ETHUSD
|8
|XAUUSD.r
|3
|USDJPY.r
|1
|ADAUSD
|1
|LTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|93
|ETHUSD
|-35
|XAUUSD.r
|7
|USDJPY.r
|-6
|ADAUSD
|-4
|LTCUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|756K
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUUSD.r
|755
|USDJPY.r
|-180
|ADAUSD
|-393
|LTCUSD
|-419
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.99 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +41.27 USD
Massima perdita consecutiva: -60.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
