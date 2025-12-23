- Прирост
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
44 (68.75%)
Убыточных трейдов:
20 (31.25%)
Лучший трейд:
16.99 USD
Худший трейд:
-31.38 USD
Общая прибыль:
196.31 USD (1 093 049 pips)
Общий убыток:
-178.02 USD (477 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
146.25%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
32 (50.00%)
Коротких трейдов:
32 (50.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-8.90 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-47.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
73.53 USD (56.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.33% (71.28 USD)
По эквити:
82.79% (29.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|41
|ETHUSD
|8
|XAUUSD.r
|8
|USDJPY.r
|3
|ADAUSD
|2
|LTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|48
|ETHUSD
|-35
|XAUUSD.r
|33
|USDJPY.r
|-18
|ADAUSD
|-8
|LTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|616K
|ETHUSD
|-1.6K
|XAUUSD.r
|3.3K
|USDJPY.r
|-520
|ADAUSD
|-775
|LTCUSD
|-830
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +16.99 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -43.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
