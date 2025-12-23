СигналыРазделы
Rayane Cavalcanti Gomes

Account1

Rayane Cavalcanti Gomes
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -48%
ZeroMarkets-1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
44 (68.75%)
Убыточных трейдов:
20 (31.25%)
Лучший трейд:
16.99 USD
Худший трейд:
-31.38 USD
Общая прибыль:
196.31 USD (1 093 049 pips)
Общий убыток:
-178.02 USD (477 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
146.25%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
32 (50.00%)
Коротких трейдов:
32 (50.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-8.90 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-43.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-47.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
73.53 USD (56.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.33% (71.28 USD)
По эквити:
82.79% (29.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 41
ETHUSD 8
XAUUSD.r 8
USDJPY.r 3
ADAUSD 2
LTCUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 48
ETHUSD -35
XAUUSD.r 33
USDJPY.r -18
ADAUSD -8
LTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 616K
ETHUSD -1.6K
XAUUSD.r 3.3K
USDJPY.r -520
ADAUSD -775
LTCUSD -830
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.99 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -43.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 55% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Account1
30 USD в месяц
-48%
0
0
USD
55
USD
1
0%
64
68%
100%
1.10
0.29
USD
89%
1:500
Копировать

