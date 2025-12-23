SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sinal Atual
Rayane Cavalcanti Gomes

Sinal Atual

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -24%
ZeroMarkets-1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
30 (71.42%)
Perte trades:
12 (28.57%)
Meilleure transaction:
16.99 USD
Pire transaction:
-21.53 USD
Bénéfice brut:
152.48 USD (970 187 pips)
Perte brute:
-96.98 USD (216 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (41.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
84.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
16 (38.10%)
Courts trades:
26 (61.90%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
1.32 USD
Bénéfice moyen:
5.08 USD
Perte moyenne:
-8.08 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-60.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-60.04 USD (3)
Croissance mensuelle:
-23.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
71.48 USD (54.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.33% (71.28 USD)
Par fonds propres:
34.39% (29.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 28
ETHUSD 8
XAUUSD.r 3
USDJPY.r 1
ADAUSD 1
LTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 93
ETHUSD -35
XAUUSD.r 7
USDJPY.r -6
ADAUSD -4
LTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 756K
ETHUSD -1.6K
XAUUSD.r 755
USDJPY.r -180
ADAUSD -393
LTCUSD -419
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.99 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.27 USD
Perte consécutive maximale: -60.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 19:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 19:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 19:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
