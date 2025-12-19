SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / R2KEYIC
Rizath Kamal

R2KEYIC

Rizath Kamal
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
41.27 USD
Worst Trade:
-25.34 USD
Profitto lordo:
227.46 USD (7 181 pips)
Perdita lorda:
-74.44 USD (1 843 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (77.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
1.97%
Massimo carico di deposito:
5.41%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
10.20 USD
Profitto medio:
22.75 USD
Perdita media:
-14.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.49 USD (2)
Crescita mensile:
37.89%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 USD
Massimale:
42.85 USD (8.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (42.50 USD)
Per equità:
0.44% (2.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 162
GBPUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
GBPUSD -43
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.27 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.70 USD
Massima perdita consecutiva: -26.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.65 × 216
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5486
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🚀 Automate Your Trading — Stress-Free & Affordable! Want to turn your TradingView indicator or strategy into a fully automated trading system?
✅ We can set it up to trade directly on MT4 or MT5
✅ VPS setup included for 24/7 performance
✅ Works with any custom indicator or strategy
✅ All at a very reasonable price 💡 Let your strategies trade for you — no coding skills needed! 📩 Contact: r2keymoneymind@gmail.com
or send a direct message to get started today!
Non ci sono recensioni
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
R2KEYIC
30USD al mese
38%
0
0
USD
497
USD
1
73%
15
66%
2%
3.05
10.20
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.