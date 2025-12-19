- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
41.27 USD
Worst Trade:
-25.34 USD
Profitto lordo:
227.46 USD (7 181 pips)
Perdita lorda:
-74.44 USD (1 843 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (77.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
1.97%
Massimo carico di deposito:
5.41%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
10.20 USD
Profitto medio:
22.75 USD
Perdita media:
-14.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.49 USD (2)
Crescita mensile:
37.89%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 USD
Massimale:
42.85 USD (8.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.02% (42.50 USD)
Per equità:
0.44% (2.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|GBPUSD
|-43
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.27 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +77.70 USD
Massima perdita consecutiva: -26.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 216
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5486
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
