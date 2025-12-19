- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
41.27 USD
En kötü işlem:
-25.34 USD
Brüt kâr:
227.46 USD (7 181 pips)
Brüt zarar:
-74.09 USD (1 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (77.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
6 (40.00%)
Satış işlemleri:
9 (60.00%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
10.22 USD
Ortalama kâr:
22.75 USD
Ortalama zarar:
-14.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.49 USD (2)
Aylık büyüme:
37.89%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.57 USD
Maksimum:
42.85 USD (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|162
|GBPUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|GBPUSD
|-43
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.27 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.65 × 216
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5486
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
