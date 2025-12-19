SinyallerBölümler
Rizath Kamal

R2KEYIC

Rizath Kamal
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
10 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
En iyi işlem:
41.27 USD
En kötü işlem:
-25.34 USD
Brüt kâr:
227.46 USD (7 181 pips)
Brüt zarar:
-74.09 USD (1 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (77.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
6 (40.00%)
Satış işlemleri:
9 (60.00%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
10.22 USD
Ortalama kâr:
22.75 USD
Ortalama zarar:
-14.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.49 USD (2)
Aylık büyüme:
37.89%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.57 USD
Maksimum:
42.85 USD (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 162
GBPUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
GBPUSD -43
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.27 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +77.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.65 × 216
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5486
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
