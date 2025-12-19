SignauxSections
Rizath Kamal

R2KEYIC

Rizath Kamal
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
10 (66.66%)
Perte trades:
5 (33.33%)
Meilleure transaction:
41.27 USD
Pire transaction:
-25.34 USD
Bénéfice brut:
227.46 USD (7 181 pips)
Perte brute:
-74.44 USD (1 843 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (77.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
6.87%
Charge de dépôt maximale:
5.43%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.57
Longs trades:
6 (40.00%)
Courts trades:
9 (60.00%)
Facteur de profit:
3.06
Rendement attendu:
10.20 USD
Bénéfice moyen:
22.75 USD
Perte moyenne:
-14.89 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-26.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.89%
Algo trading:
73%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.57 USD
Maximal:
42.85 USD (8.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.02% (42.50 USD)
Par fonds propres:
0.80% (4.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 162
GBPUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
GBPUSD -43
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.27 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +77.70 USD
Perte consécutive maximale: -26.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.65 × 216
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 872
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5486
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
127 plus...
Aucun avis
2025.12.19 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.