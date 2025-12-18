SegnaliSezioni
Muh Ikbal

Sniper Queen Idr

Muh Ikbal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
108 944.82 IDR
Worst Trade:
-66 664.22 IDR
Profitto lordo:
111 407.11 IDR (15 397 pips)
Perdita lorda:
-129 954.10 IDR (776 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (111 407.11 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
111 407.11 IDR (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3 709.40 IDR
Profitto medio:
55 703.56 IDR
Perdita media:
-43 318.03 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-63 289.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-66 664.22 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66 664.22 IDR
Massimale:
66 664.22 IDR (6.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.06% (63 289.88 IDR)
Per equità:
12.86% (126 245.76 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 4
#BTCUSDr 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr -2
#BTCUSDr 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr -124
#BTCUSDr 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108 944.82 IDR
Worst Trade: -66 664 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +111 407.11 IDR
Massima perdita consecutiva: -63 289.88 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.18 21:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.18 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sniper Queen Idr
37USD al mese
-2%
0
0
USD
981K
IDR
1
0%
5
40%
100%
0.85
-3 709.40
IDR
13%
1:500
