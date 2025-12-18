- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
108 944.82 IDR
Worst Trade:
-66 664.22 IDR
Profitto lordo:
111 407.11 IDR (15 397 pips)
Perdita lorda:
-129 954.10 IDR (776 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (111 407.11 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
111 407.11 IDR (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3 709.40 IDR
Profitto medio:
55 703.56 IDR
Perdita media:
-43 318.03 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-63 289.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-66 664.22 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66 664.22 IDR
Massimale:
66 664.22 IDR (6.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.06% (63 289.88 IDR)
Per equità:
12.86% (126 245.76 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|4
|#BTCUSDr
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|-2
|#BTCUSDr
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|-124
|#BTCUSDr
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108 944.82 IDR
Worst Trade: -66 664 IDR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +111 407.11 IDR
Massima perdita consecutiva: -63 289.88 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
You now
Non ci sono recensioni
