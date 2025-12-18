SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sniper Queen Idr
Muh Ikbal

Sniper Queen Idr

Muh Ikbal
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
2 (40.00%)
Perte trades:
3 (60.00%)
Meilleure transaction:
108 944.82 IDR
Pire transaction:
-66 664.22 IDR
Bénéfice brut:
111 407.11 IDR (15 397 pips)
Perte brute:
-129 954.10 IDR (776 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (111 407.11 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
111 407.11 IDR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
56.28%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
5 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-3 709.40 IDR
Bénéfice moyen:
55 703.56 IDR
Perte moyenne:
-43 318.03 IDR
Pertes consécutives maximales:
2 (-63 289.88 IDR)
Perte consécutive maximale:
-66 664.22 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66 664.22 IDR
Maximal:
66 664.22 IDR (6.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.06% (63 289.88 IDR)
Par fonds propres:
13.46% (132 090.47 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 4
#BTCUSDr 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr -2
#BTCUSDr 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr -124
#BTCUSDr 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108 944.82 IDR
Pire transaction: -66 664 IDR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +111 407.11 IDR
Perte consécutive maximale: -63 289.88 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

You now 
Aucun avis
2025.12.18 21:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.18 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sniper Queen Idr
37 USD par mois
-2%
0
0
USD
981K
IDR
1
0%
5
40%
100%
0.85
-3 709.40
IDR
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.