Muh Ikbal

Sniper Queen Idr

Muh Ikbal
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 37 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
108 944.82 IDR
En kötü işlem:
-66 664.22 IDR
Brüt kâr:
111 407.11 IDR (15 397 pips)
Brüt zarar:
-66 664.22 IDR (398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (111 407.11 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
111 407.11 IDR (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.10%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
14 914.30 IDR
Ortalama kâr:
55 703.56 IDR
Ortalama zarar:
-66 664.22 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-66 664.22 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-66 664.22 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66 664.22 IDR
Maksimum:
66 664.22 IDR (6.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 2
#BTCUSDr 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 4
#BTCUSDr 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 254
#BTCUSDr 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108 944.82 IDR
En kötü işlem: -66 664 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +111 407.11 IDR
Maksimum ardışık zarar: -66 664.22 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.18 21:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.18 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.