- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
108 944.82 IDR
En kötü işlem:
-66 664.22 IDR
Brüt kâr:
111 407.11 IDR (15 397 pips)
Brüt zarar:
-66 664.22 IDR (398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (111 407.11 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
111 407.11 IDR (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.10%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
14 914.30 IDR
Ortalama kâr:
55 703.56 IDR
Ortalama zarar:
-66 664.22 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-66 664.22 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-66 664.22 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66 664.22 IDR
Maksimum:
66 664.22 IDR (6.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|2
|#BTCUSDr
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|4
|#BTCUSDr
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|254
|#BTCUSDr
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108 944.82 IDR
En kötü işlem: -66 664 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +111 407.11 IDR
Maksimum ardışık zarar: -66 664.22 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 37 USD
4%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
1
0%
3
66%
100%
1.67
14 914.30
IDR
IDR
0%
1:500