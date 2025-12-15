SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FBS MANO DE MIDAS
Job Israel Vargas Sarabia

FBS MANO DE MIDAS

Job Israel Vargas Sarabia
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 157%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
498
Profit Trade:
406 (81.52%)
Loss Trade:
92 (18.47%)
Best Trade:
3 202.10 USD
Worst Trade:
-523.92 USD
Profitto lordo:
17 402.21 USD (48 343 pips)
Perdita lorda:
-3 311.69 USD (21 222 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (58.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 206.26 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.44%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
239
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.74
Long Trade:
218 (43.78%)
Short Trade:
280 (56.22%)
Fattore di profitto:
5.25
Profitto previsto:
28.29 USD
Profitto medio:
42.86 USD
Perdita media:
-36.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 613.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 613.04 USD (4)
Crescita mensile:
35.58%
Previsione annuale:
431.71%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 613.04 USD (6.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.88% (1 613.04 USD)
Per equità:
3.37% (737.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 401
AUDCAD 32
AUDNZD 30
archived 18
EURUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
AUDCAD 55
AUDNZD 29
archived 12K
EURUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 1.6K
archived 0
EURUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 202.10 USD
Worst Trade: -524 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +58.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 613.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
230 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

usa el mismo broker para mayores resiultatods


Non ci sono recensioni
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 11.68% of days out of the 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.19% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FBS MANO DE MIDAS
30USD al mese
157%
0
0
USD
22K
USD
20
96%
498
81%
100%
5.25
28.29
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.