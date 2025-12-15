SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FBS MANO DE MIDAS
Job Israel Vargas Sarabia

FBS MANO DE MIDAS

Job Israel Vargas Sarabia
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 157%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
501
Bénéfice trades:
409 (81.63%)
Perte trades:
92 (18.36%)
Meilleure transaction:
3 202.10 USD
Pire transaction:
-523.92 USD
Bénéfice brut:
17 405.21 USD (48 643 pips)
Perte brute:
-3 311.69 USD (21 222 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (58.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 206.26 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.44%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
239
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.74
Longs trades:
220 (43.91%)
Courts trades:
281 (56.09%)
Facteur de profit:
5.26
Rendement attendu:
28.13 USD
Bénéfice moyen:
42.56 USD
Perte moyenne:
-36.00 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 613.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 613.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
35.60%
Prévision annuelle:
431.93%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 613.04 USD (6.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.88% (1 613.04 USD)
Par fonds propres:
3.37% (737.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 404
AUDCAD 32
AUDNZD 30
archived 18
EURUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
AUDCAD 55
AUDNZD 29
archived 12K
EURUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 1.6K
archived 0
EURUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 202.10 USD
Pire transaction: -524 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +58.97 USD
Perte consécutive maximale: -1 613.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
230 plus...
usa el mismo broker para mayores resiultatods


Aucun avis
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 11.68% of days out of the 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.19% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
