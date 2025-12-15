SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FBS MANO DE MIDAS
Job Israel Vargas Sarabia

FBS MANO DE MIDAS

Job Israel Vargas Sarabia
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 157%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
406 (81.52%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (18.47%)
En iyi işlem:
3 202.10 USD
En kötü işlem:
-523.92 USD
Brüt kâr:
17 402.21 USD (48 343 pips)
Brüt zarar:
-3 311.69 USD (21 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (58.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 206.26 USD (30)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.44%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
239
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.74
Alış işlemleri:
218 (43.78%)
Satış işlemleri:
280 (56.22%)
Kâr faktörü:
5.25
Beklenen getiri:
28.29 USD
Ortalama kâr:
42.86 USD
Ortalama zarar:
-36.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 613.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 613.04 USD (4)
Aylık büyüme:
35.58%
Yıllık tahmin:
431.71%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 613.04 USD (6.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.88% (1 613.04 USD)
Varlığa göre:
3.37% (737.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 401
AUDCAD 32
AUDNZD 30
archived 18
EURUSD 17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
AUDCAD 55
AUDNZD 29
archived 12K
EURUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 22K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 1.6K
archived 0
EURUSD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 202.10 USD
En kötü işlem: -524 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +58.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 613.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 29
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
230 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.15 02:29
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 11.68% of days out of the 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.19% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FBS MANO DE MIDAS
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
22K
USD
20
96%
498
81%
100%
5.25
28.29
USD
7%
1:500
Kopyala

