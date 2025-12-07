SegnaliSezioni
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

Mr Cuan

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Oval-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
29 (72.50%)
Loss Trade:
11 (27.50%)
Best Trade:
204.20 USD
Worst Trade:
-263.80 USD
Profitto lordo:
1 213.36 USD (12 482 pips)
Perdita lorda:
-375.50 USD (3 017 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (508.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
508.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
21.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
23 (57.50%)
Short Trade:
17 (42.50%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
20.95 USD
Profitto medio:
41.84 USD
Perdita media:
-34.14 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-52.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.60 USD (2)
Crescita mensile:
17.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
270.60 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.85% (499.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.Lcm 20
USDJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 4
USDCAD.Lcm 4
USOIL.Lcm 3
GBPJPY.Lcm 3
USDCHF.Lcm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.Lcm 667
USDJPY.Lcm -17
EURUSD.Lcm -18
USDCAD.Lcm -20
USOIL.Lcm 152
GBPJPY.Lcm 76
USDCHF.Lcm -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.Lcm 7.3K
USDJPY.Lcm 196
EURUSD.Lcm 29
USDCAD.Lcm 41
USOIL.Lcm 1.4K
GBPJPY.Lcm 617
USDCHF.Lcm 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.20 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +508.52 USD
Massima perdita consecutiva: -52.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

I, Mr.Cuan , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
