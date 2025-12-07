- Crescita
Trade:
40
Profit Trade:
29 (72.50%)
Loss Trade:
11 (27.50%)
Best Trade:
204.20 USD
Worst Trade:
-263.80 USD
Profitto lordo:
1 213.36 USD (12 482 pips)
Perdita lorda:
-375.50 USD (3 017 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (508.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
508.52 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
21.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
23 (57.50%)
Short Trade:
17 (42.50%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
20.95 USD
Profitto medio:
41.84 USD
Perdita media:
-34.14 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-52.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.60 USD (2)
Crescita mensile:
17.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
270.60 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.85% (499.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|20
|USDJPY.Lcm
|5
|EURUSD.Lcm
|4
|USDCAD.Lcm
|4
|USOIL.Lcm
|3
|GBPJPY.Lcm
|3
|USDCHF.Lcm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|667
|USDJPY.Lcm
|-17
|EURUSD.Lcm
|-18
|USDCAD.Lcm
|-20
|USOIL.Lcm
|152
|GBPJPY.Lcm
|76
|USDCHF.Lcm
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|7.3K
|USDJPY.Lcm
|196
|EURUSD.Lcm
|29
|USDCAD.Lcm
|41
|USOIL.Lcm
|1.4K
|GBPJPY.Lcm
|617
|USDCHF.Lcm
|21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +204.20 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +508.52 USD
Massima perdita consecutiva: -52.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Mr.Cuan , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
