Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

Mr Cuan

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Oval-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
29 (72.50%)
Perte trades:
11 (27.50%)
Meilleure transaction:
204.20 USD
Pire transaction:
-263.80 USD
Bénéfice brut:
1 213.36 USD (12 482 pips)
Perte brute:
-375.50 USD (3 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (508.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
508.52 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
21.89%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
23 (57.50%)
Courts trades:
17 (42.50%)
Facteur de profit:
3.23
Rendement attendu:
20.95 USD
Bénéfice moyen:
41.84 USD
Perte moyenne:
-34.14 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-52.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
270.60 USD (4.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
9.85% (499.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.Lcm 20
USDJPY.Lcm 5
EURUSD.Lcm 4
USDCAD.Lcm 4
USOIL.Lcm 3
GBPJPY.Lcm 3
USDCHF.Lcm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.Lcm 667
USDJPY.Lcm -17
EURUSD.Lcm -18
USDCAD.Lcm -20
USOIL.Lcm 152
GBPJPY.Lcm 76
USDCHF.Lcm -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.Lcm 7.3K
USDJPY.Lcm 196
EURUSD.Lcm 29
USDCAD.Lcm 41
USOIL.Lcm 1.4K
GBPJPY.Lcm 617
USDCHF.Lcm 21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.20 USD
Pire transaction: -264 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +508.52 USD
Perte consécutive maximale: -52.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Oval-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I, Mr.Cuan , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Aucun avis
2025.12.07 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
