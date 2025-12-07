- Büyüme
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
29 (72.50%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (27.50%)
En iyi işlem:
204.20 USD
En kötü işlem:
-263.80 USD
Brüt kâr:
1 213.36 USD (12 482 pips)
Brüt zarar:
-375.50 USD (3 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (508.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
508.52 USD (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
21.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
23 (57.50%)
Satış işlemleri:
17 (42.50%)
Kâr faktörü:
3.23
Beklenen getiri:
20.95 USD
Ortalama kâr:
41.84 USD
Ortalama zarar:
-34.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-52.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-270.60 USD (2)
Aylık büyüme:
17.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
270.60 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.85% (499.41 USD)
I, Mr.Cuan , am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
