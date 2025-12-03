- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
149 (45.56%)
Loss Trade:
178 (54.43%)
Best Trade:
424.00 USD
Worst Trade:
-255.16 USD
Profitto lordo:
27 777.27 USD (595 937 pips)
Perdita lorda:
-21 878.42 USD (441 847 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 065.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 065.48 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
231 (70.64%)
Short Trade:
96 (29.36%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
18.04 USD
Profitto medio:
186.42 USD
Perdita media:
-122.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 870.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 893.56 USD (14)
Crescita mensile:
24.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 847.42 USD
Massimale:
3 208.58 USD (50.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|314
|NQ100.R
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.3K
|NQ100.R
|734
|GBPJPY
|-46
|USDJPY
|-16
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|113K
|NQ100.R
|44K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-302
|CADJPY
|-730
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +424.00 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 065.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1 870.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
275 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
29
0%
327
45%
100%
1.26
18.04
USD
USD
0%
1:200