İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
149 (45.56%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (54.43%)
En iyi işlem:
424.00 USD
En kötü işlem:
-255.16 USD
Brüt kâr:
27 777.27 USD (595 937 pips)
Brüt zarar:
-21 878.42 USD (441 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 065.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 065.48 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
231 (70.64%)
Satış işlemleri:
96 (29.36%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
18.04 USD
Ortalama kâr:
186.42 USD
Ortalama zarar:
-122.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 870.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 893.56 USD (14)
Aylık büyüme:
24.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 847.42 USD
Maksimum:
3 208.58 USD (50.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|314
|NQ100.R
|5
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|3
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.3K
|NQ100.R
|734
|GBPJPY
|-46
|USDJPY
|-16
|CADJPY
|-26
|AUDJPY
|-41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|113K
|NQ100.R
|44K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|-302
|CADJPY
|-730
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +424.00 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 065.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 870.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
İnceleme yok
