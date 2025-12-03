SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Agung Trade
Agung Saputra

Agung Trade

Agung Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
149 (45.56%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (54.43%)
En iyi işlem:
424.00 USD
En kötü işlem:
-255.16 USD
Brüt kâr:
27 777.27 USD (595 937 pips)
Brüt zarar:
-21 878.42 USD (441 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 065.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 065.48 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.75%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
231 (70.64%)
Satış işlemleri:
96 (29.36%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
18.04 USD
Ortalama kâr:
186.42 USD
Ortalama zarar:
-122.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 870.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 893.56 USD (14)
Aylık büyüme:
24.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 847.42 USD
Maksimum:
3 208.58 USD (50.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 314
NQ100.R 5
GBPJPY 3
USDJPY 3
CADJPY 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.3K
NQ100.R 734
GBPJPY -46
USDJPY -16
CADJPY -26
AUDJPY -41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 113K
NQ100.R 44K
GBPJPY -1K
USDJPY -302
CADJPY -730
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +424.00 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 065.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 870.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
275 daha fazla...
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.