Agung Saputra

Agung Trade

Agung Saputra
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
149 (45.56%)
Perte trades:
178 (54.43%)
Meilleure transaction:
424.00 USD
Pire transaction:
-255.16 USD
Bénéfice brut:
27 777.27 USD (595 937 pips)
Perte brute:
-21 878.42 USD (441 847 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (2 065.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 065.48 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
231 (70.64%)
Courts trades:
96 (29.36%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
18.04 USD
Bénéfice moyen:
186.42 USD
Perte moyenne:
-122.91 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 870.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 893.56 USD (14)
Croissance mensuelle:
24.04%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 847.42 USD
Maximal:
3 208.58 USD (50.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 314
NQ100.R 5
GBPJPY 3
USDJPY 3
CADJPY 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
NQ100.R 734
GBPJPY -46
USDJPY -16
CADJPY -26
AUDJPY -41
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 113K
NQ100.R 44K
GBPJPY -1K
USDJPY -302
CADJPY -730
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +424.00 USD
Pire transaction: -255 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 065.48 USD
Perte consécutive maximale: -1 870.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
275 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.