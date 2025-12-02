SegnaliSezioni
Mustafa

SOCIAL TRADING

Mustafa
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
22.60 USD
Worst Trade:
-137.89 USD
Profitto lordo:
87.22 USD (185 860 pips)
Perdita lorda:
-158.90 USD (461 720 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.49 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
14 (53.85%)
Short Trade:
12 (46.15%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-2.76 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-39.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-142.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.44 USD (2)
Crescita mensile:
-94.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.68 USD
Massimale:
151.74 USD (159.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 7
BTCUSD 7
EURUSD 6
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 20
BTCUSD -83
EURUSD 0
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.9K
BTCUSD -278K
EURUSD -24
XAUUSD -825
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.60 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -142.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
Non ci sono recensioni
2025.12.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.7% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.63% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
