- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
22.60 USD
Worst Trade:
-137.89 USD
Profitto lordo:
87.22 USD (185 860 pips)
Perdita lorda:
-158.90 USD (461 720 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.49 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
14 (53.85%)
Short Trade:
12 (46.15%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-2.76 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-39.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-142.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.44 USD (2)
Crescita mensile:
-94.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.68 USD
Massimale:
151.74 USD (159.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|-83
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.9K
|BTCUSD
|-278K
|EURUSD
|-24
|XAUUSD
|-825
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.60 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -142.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
