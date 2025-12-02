SignauxSections
Mustafa

SOCIAL TRADING

Mustafa
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
22 (84.61%)
Perte trades:
4 (15.38%)
Meilleure transaction:
22.60 USD
Pire transaction:
-137.89 USD
Bénéfice brut:
87.22 USD (185 860 pips)
Perte brute:
-158.90 USD (461 720 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (60.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.49 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
14 (53.85%)
Courts trades:
12 (46.15%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-2.76 USD
Bénéfice moyen:
3.96 USD
Perte moyenne:
-39.73 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-142.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
-94.29%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.68 USD
Maximal:
151.74 USD (159.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 7
BTCUSD 7
EURUSD 6
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 20
BTCUSD -83
EURUSD 0
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.9K
BTCUSD -278K
EURUSD -24
XAUUSD -825
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.60 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +60.49 USD
Perte consécutive maximale: -142.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
58 plus...
Aucun avis
2025.12.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.7% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.63% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
