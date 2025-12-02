SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SOCIAL TRADING
Mustafa

SOCIAL TRADING

Mustafa
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
22 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (15.38%)
En iyi işlem:
22.60 USD
En kötü işlem:
-137.89 USD
Brüt kâr:
87.22 USD (185 860 pips)
Brüt zarar:
-158.90 USD (461 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (60.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.49 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-2.76 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-39.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-142.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.44 USD (2)
Aylık büyüme:
-94.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.68 USD
Maksimum:
151.74 USD (159.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 7
BTCUSD 7
EURUSD 6
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 20
BTCUSD -83
EURUSD 0
XAUUSD -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2.9K
BTCUSD -278K
EURUSD -24
XAUUSD -825
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.60 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 32
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
İnceleme yok
2025.12.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 5.7% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.63% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
