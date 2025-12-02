- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
22 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (15.38%)
En iyi işlem:
22.60 USD
En kötü işlem:
-137.89 USD
Brüt kâr:
87.22 USD (185 860 pips)
Brüt zarar:
-158.90 USD (461 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (60.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.49 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-2.76 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-39.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-142.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.44 USD (2)
Aylık büyüme:
-94.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.68 USD
Maksimum:
151.74 USD (159.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|-83
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.9K
|BTCUSD
|-278K
|EURUSD
|-24
|XAUUSD
|-825
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.60 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -142.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 32
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
