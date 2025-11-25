SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trades
Gleivisson Oliveira Santos

Trades

Gleivisson Oliveira Santos
0 recensioni
128 settimane
0 / 0 USD
0%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
13 (37.14%)
Loss Trade:
22 (62.86%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-9.03 USD
Profitto lordo:
15.35 USD (1 840 pips)
Perdita lorda:
-56.59 USD (4 578 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.34 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
14 (40.00%)
Short Trade:
21 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.27
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.74 USD (5)
Crescita mensile:
-72.12%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.24 USD
Massimale:
42.62 USD (58.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
DE40Cash 2
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -31
DE40Cash 0
EURUSD -10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.6K
DE40Cash 300
EURUSD -392
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.34 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.72 USD
Massima perdita consecutiva: -17.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
8.72 × 118
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 0.79% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.56% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati