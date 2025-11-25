SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trades
Gleivisson Oliveira Santos

Trades

Gleivisson Oliveira Santos
0 inceleme
128 hafta
0 / 0 USD
0%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
13 (37.14%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (62.86%)
En iyi işlem:
6.34 USD
En kötü işlem:
-9.03 USD
Brüt kâr:
15.35 USD (1 840 pips)
Brüt zarar:
-56.59 USD (4 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.34 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
14 (40.00%)
Satış işlemleri:
21 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-1.18 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.74 USD (5)
Aylık büyüme:
-72.12%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.24 USD
Maksimum:
42.62 USD (58.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
DE40Cash 2
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -31
DE40Cash 0
EURUSD -10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.6K
DE40Cash 300
EURUSD -392
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.34 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
8.72 × 118
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 0.79% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.56% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
