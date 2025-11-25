SignauxSections
Gleivisson Oliveira Santos

Trades

Gleivisson Oliveira Santos
0 avis
128 semaines
0 / 0 USD
0%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
13 (37.14%)
Perte trades:
22 (62.86%)
Meilleure transaction:
6.34 USD
Pire transaction:
-9.03 USD
Bénéfice brut:
15.35 USD (1 840 pips)
Perte brute:
-56.59 USD (4 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.34 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
14 (40.00%)
Courts trades:
21 (60.00%)
Facteur de profit:
0.27
Rendement attendu:
-1.18 USD
Bénéfice moyen:
1.18 USD
Perte moyenne:
-2.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-17.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.74 USD (5)
Croissance mensuelle:
-72.12%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41.24 USD
Maximal:
42.62 USD (58.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
DE40Cash 2
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -31
DE40Cash 0
EURUSD -10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.6K
DE40Cash 300
EURUSD -392
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.34 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2.72 USD
Perte consécutive maximale: -17.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
8.72 × 118
Aucun avis
2025.11.25 16:31
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 0.79% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.56% of days out of the 891 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 16:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
